Die Doku "Royale Rebellen" (ZDF) zeigt die Folgen von Harry und Meghans Ausstieg aus dem britischen Königshaus. Die "Kanzlei" (Das Erste) hat es mit wütenden Tierschützern zu tun. In "Besondere Schwere der Schuld" (3Sat) kehrt ein verurteilter Mörder in seine Heimatstadt zurück.

20:15 Uhr, ZDF, Royale Rebellen: Harry, Meghan und die Monarchie, Doku

Die Aussteiger Harry und Meghan bestimmen noch immer die Schlagzeilen bei den Windsors. Ihre Zukunft scheint ungewiss. Das neue Leben der Sussex' wird auch die Monarchie verändern. Ob Scheidung, Ehebruch oder pflichtvergessene Familienmitglieder: Die Queen hat bereits einige solcher Krisen überstanden. Meist steckt der Konflikt "Tradition gegen Moderne" dahinter. Wie viel frischen Wind verträgt die Krone? Wann geht es an die Substanz?

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Wieder vereint, Anwaltsserie

Tierschützer blockieren das Geschäft eines Fischhändlers, weil der auf seiner Website Rezepte für Hummer postet, um reiche Kunden anzulocken. Jetzt steht er vor dem Ruin. Isabel von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) stellen Recherchen an, wer von der Pleite ihres Mandanten profitieren könnte, und bitten Thomas Zuhse (Oliver Wnuk), sich unter die Demonstranten zu mischen.

20:15 Uhr, kabel eins, Jungfrau (40), männlich, sucht..., Komödie

Der tollpatschige Andy (Steve Carell) führt ein zurückgezogenes, aber zufriedenes Leben: Er hat einen Job in einem Elektrofachgeschäft und seine Freizeit vertreibt er sich mit seinen geliebten Actionfiguren und Videospielen. Nur bei den Frauen hatte der 40-Jährige bislang kein Glück. Eines Abends laden ihn seine Arbeitskollegen überraschend zu einem Pokerabend ein. In geselliger Runde prahlen die Männer mit ihren Bettgeschichten. Als Andy passen muss, merken die anderen schnell, dass er noch Jungfrau ist. Das geht in den Augen seiner Kollegen natürlich gar nicht - eine Frau muss her!

20:15 Uhr, 3Sat, Besondere Schwere der Schuld, Psychothriller

Für die grausame Tötung einer jungen Mutter und ihres Säuglings muss Joseph Komalschek (Götz George) eine 30-jährige Haftstrafe absitzen. Seine Schuld hat er nie eingestanden, auch die Leichen tauchten nie auf. Nach seiner Entlassung kehrt er in seine Heimatstadt zurück, wo man ihm mit Misstrauen und Verachtung begegnet. Vor allem der frühere Polizist Klaus Barner (Manfred Zapatka), der den mutmaßlichen Doppelmörder einst verhaftete, ist wenig angetan von der Rückkehr des "Monsters". Zwischen Komalschek und dem pensionierten Beamten beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der Liebesmord

Jennifer Winkler, Teilhaberin der Online-Partnervermittlung "Amore Grande", wird tot aufgefunden. Was zunächst nach Herzversagen aussieht, zeigt sich bald als Mord. Marie (Mariele Millowitsch) und Simmel (Hinnerk Schönemann) ermitteln. Verdächtig sind die Miteigentümer Karsten (Simon Licht) und Christian Wenke (Rick Okon). Vater und Sohn werden von den Ermittlern ins Visier genommen, da beide ein Motiv haben: Jennifer Winkler hat sich mit illegalen Mitteln in die Firma eingebracht und ihren Einfluss weiter ausbauen wollen.