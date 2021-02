Anwalt Borchert (Das Erste) ermittelt nach einem Taximord. Die "Guardians of the Galaxy" (VOX) legen sich mit einen galaktischen Diktator an. Im "Tatort" (WDR) wird die Trainerin der Kölner Tanzmariechen tot aufgefunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Borchert und der Mord im Taxi, Krimi

Borchert (Christian Kohlund) und Dominique Kuster (Ina Paule Klink) übernehmen die Verteidigung des Taxifahrers Jürg Zollinger (Tim Kalkhof). Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) verdächtigt ihn des Mordes an einem Fahrgast, dem afrikanischen Investigativ-Journalisten Nuka Baluba (Pierre Rousselet). Dass sich Staatsanwalt Dietrich (Daniel Drewes) vorschnell auf Zollinger festlegt, macht Borchert misstrauisch. Der "Anwalt ohne Lizenz" vermutet, dass Balubas Recherchen über Kinderarbeit in Kobaltminen im Kongo mit dem Mord zu tun haben.

20:25 Uhr, ZDF, Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung, Karneval

Auch 2021 überträgt das ZDF, schon traditionell, zu Weiberfastnacht die Kölner Karnevalssitzung, präsentiert von Sitzungspräsidentin Martina Kratz. Gäste: Dä Tuppes vum Land, Ne Hausmann, Martin Schopps, Frau Kühne, "Witze-Profi" Markus Krebs, Cöllner, Domstürmer, Räuber, Klüngelköpp, Kasalla. Um den Corona-Bestimmungen gerecht zu werden, ist der Ablauf der Sitzung im Vergleich zu den Vorjahren leicht abgewandelt.

20:15 Uhr, VOX, Guardians of the Galaxy, Action

Bescheidenheit ist nicht die größte Tugend des cleveren Draufgängers Peter "Star-Lord" Quill (Chris Pratt), der als Kind in die Galaxie entführt wurde. Als er in einer alten Tempelanlage eine seltsame Kugel findet und mitgehen lässt, steckt er plötzlich ziemlich in der Bredouille. Auch der machthungrige Diktator Ronan the Accuser (Lee Pace) hat es auf den sogenannten "Orb" abgesehen, der über ungeheure Kräfte verfügt. Die grüne Killeramazone Gamora (Zoe Saldana), der waffenverrückte Waschbär Rocket sowie der wortkarge Baumriese Groot und der rachsüchtige Muskelprotz Drax (Dave Bautista) machen ebenfalls Jagd auf das begehrte Objekt.

20:15 Uhr, Tele 5, Switchback - Gnadenlose Flucht, Thriller

Agent Frank LaCrosse (Dennis Quaid) hat seine Frau an einen Serienkiller verloren. Doch noch schlimmer ist: Der Mörder hat Franks Sohn entführt. Während der Cop diesem Monster nachjagt, nimmt der ehemalige Eisenbahner Bob Goodall (Danny Glover) in den Rockys den scheinbar harmlosen Anhalter Lane Dixon (Jared Leto) mit. Da wird in der Nähe ein bestialischer Mord bekannt.

20:15 Uhr: WDR, Tatort: Tanzmariechen

An ihr kam kein Tanzmariechen vorbei. Und auch mit dem Vereinspräsidenten Günter Kowatsch (Herbert Knaup) geriet Elke Schetter schon mal aneinander: Jetzt wurde die strenge Tanztrainerin des Karnevalsvereins "De Jecke Aape" ermordet. Und das nur wenige Tage vor dem Start in die neue Karnevalssession. Eine Katastrophe! Bei ihren Ermittlungen finden die Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) schnell heraus, dass es bei "De Jecke Aape" zuletzt alles andere als heiter zuging.