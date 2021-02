TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste, Die Füchsin: Treibjagd, Krimi

Die Frau des Düsseldorfer Polizeirats Rainer Bachmann (Peter Trabner) wird entführt. Bei dem Versuch, seine Mutter Monika (Dagmar Operskalski) zu retten, wird der erwachsene Sohn durch einen Schuss getötet. Verzweifelt sucht dessen Witwe Nicola (Picco von Groote) Unterstützung bei der Detektei "Fuchs & Kilali". Sie traut den Ermittlungen der Polizei nicht, denn sie weiß, dass sich ihr Schwiegervater durch seinen Führungsstil viele Polizist*innen zum Feind gemacht hat.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Bittere Tränen, Familienserie

Auf dem Gruberhof stehen mal wieder schwere Zeiten an. Nachdem Anne (Ines Lutz) von Franziskas (Simone Hanselmann) Schwangerschaft erfahren hat, ist sie am Boden zerstört. Wie soll es jetzt weitergehen? Martin (Hans Sigl) ist hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zu Anne und seiner künftigen Rolle als Vater. Es beschäftigt ihn aber auch das Schicksal einer Patientin. Die junge Frau hat mit beunruhigenden Symptomen zu kämpfen - und einem erschütternden Geheimnis.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Casino Royale, Actionthriller

Endlich Doppelnull-Agent und damit Besitzer der Lizenz zum Töten, muss James Bond (Daniel Craig) auch gleich eine Niederlage einstecken: Seine erste Mission in Madagaskar läuft gründlich schief. Doch Bond lässt sich von einer einmal aufgenommenen Spur nicht abbringen und verfolgt die Drahtzieher weiter. Unter ihnen der Privatbankier des internationalen Terrorismus, Le Chiffre (Mads Mikkelsen), den 007 in einer dramatischen Konfrontation am Spieltisch des Casinos von Montenegro herausfordert.

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer: Was macht ein Lehrer im Gefängnis?... Sitzenbleiben, Dramedyserie

Der Schüler Konstantin (Frederic Balonier) kommt zwar aus gutem Haus, setzt aber alles daran, seine Zukunft zu ruinieren. Seinetwegen wird David Ritter (Simon Böer) sogar von der Polizei abgeführt, was für Direktor Rose (Ulrich Gebauer) und Schulleiterin Melanie Flemming (Claudia Hiersche) an Peinlichkeit kaum zu übertreffen ist. Doch dann gelingt es David mithilfe von Statistik, Analyse und einem Trick zu beweisen, dass Konstantin absichtlich schlechte Noten schreibt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Letzte Spur Berlin: Sheriff, Krimiserie

Der Kontaktbereichsbeamte Richard Blonski (Dirk Martens) verschwindet auf seinem sonntäglichen Streifgang. Obwohl Ort und Zeitpunkt eingegrenzt werden können, gibt es keine Hinweise auf seinen Verbleib. Blonski ist zwar ein korrekter Beamter, in seinem Abschnitt aber isoliert. Nicht zuletzt, weil er mit aller Macht das Sonntagsverkaufsverbot der beliebten "Spätis" durchsetzen will, womit er die Existenz der Betreiber bedroht. Hat sein Verschwinden damit zu tun?