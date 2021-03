Die "Füchsin" (Das Erste) ermittelt, nachdem ein junger Arzt erschlagen wurde. Auf Sat.1 wird ein Chirurg zum Marvel-Magier "Doctor Strange". Der "Bergdoktor" (ZDF) hat indessen Hochzeitspläne.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Füchsin - Romeo muss sterben, Krimi

Youssefs Nichte Saida (Sara Fazilat) findet ihren Freund, den jungen Arzt Hagen Hoffmann (Baris Ar), erschlagen in der gemeinsamen Wohnung. Die Polizei geht aufgrund der Computeraktivitäten des Opfers von einer Tat im Drogenmilieu aus. Doch Saida ist sich sicher: Hagen hatte definitiv nichts mit Drogen zu tun. Sie beauftragt Anne (Lina Wendel) und Youssef (Karim Chérif), den Mörder zu finden. Während ihrer Ermittlungen stoßen die beiden Detektive auf Hinweise, dass Hagen neben Saida eine weitere Freundin hatte.

20:15 Uhr, Sat.1, Doctor Strange, Fantasy-Action

Der exzentrische Neurochirurg Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) kann nach einem schweren Verkehrsunfall nicht mehr praktizieren. Verzweifelt reist er nach Tibet an einen mystischen Ort, von dem er sich Heilung verspricht. Die Älteste (Tilda Swinton) bildet ihn schließlich zum mächtigsten Magier der Welt aus. Schon bald muss Doctor Strange seine neu gewonnenen Kräfte einsetzen, um die Menschheit vor einer dunklen Macht zu beschützen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Atemlos, Familienserie

Auf dem Gruberhof stehen alle Zeichen auf Hochzeit. Denn obwohl ihnen allerlei Steine in den Weg gelegt werden, möchte Martin (Hans Sigl) endlich in seine langersehnte Zukunft mit Anne (Ines Lutz) starten. Beruflich steckt er in einer Zwickmühle: Um das Sorgerecht für ihren Bruder zu bekommen, braucht Nina Tauber (Linda Stockfleth) ein Attest, doch das kann Martin ihr nicht mit gutem Gewissen ausstellen. Sie hat plötzliche Anfälle, die auf eine schwere Krankheit hindeuten.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Ein Quantum Trost, Actionthriller

James Bond (Daniel Craig) handelt nicht nur im Namen seiner Majestät, sondern führt nebenbei seinen ganz persönlichen Rachefeldzug: Nachdem eine Terrororganisation seine Geliebte Vesper Lynd in den Tod getrieben hat, will der Agent ihre Mörder finden. Eine Spur führt ihn schließlich nach Haiti, wo Dominic Greene (Mathieu Amalric) dubiose Geschäfte einfädelt. So wendet sich der bolivianische General Medrano (Joaquin Cosio) an Greene, um mit dessen Hilfe an die Macht des südamerikanischen Landes zu kommen. Bond begegnet der geheimnisvollen Camille (Olga Kurylenko), die noch eine ganz eigene Rechnung mit dem General zu begleichen hat.

20:15 Uhr, ZDFneo, Letzte Spur Berlin: Liebesreigen

Während ihres Tantra-Kurses verschwindet die Sexualtherapeutin Annika Bischoff (Birte Glang). Ihr Lebenspartner Jovan (Alexander Milo) glaubt, dass ihr der Patient Rico (Lukas Miko) etwas angetan haben könnte. Rico stalkte Frauen, bis er eine von ihnen entführte und in seinem Haus festhielt. Als sich Radek (Hans-Werner Meyer) und sein Team bei Annika umsehen, stoßen sie auf ihren zweiten Lebensgefährten Kai (Martin Glade). Die Sexualtherapeutin lebt mit den Männern in einer polyamoren Lebensgemeinschaft.