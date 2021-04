TV-Tipps am Donnerstag

TV-Tipps TV-Tipps am Donnerstag

Im "Kroatien-Krimi" (Das Erste) gibt eine verbrannte Leiche Kommissarin Novak Rätsel auf. RTL zeigt das Dokudrama "Der große Fake - Die Wirecard-Story". In der Neuauflage von "Ghostbusters" (VOX) gehen vier Frauen auf Geisterjagd.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Jagd auf einen Toten

Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) erlebt einen Schock, als sie eine ihr vertraute Halskette an einer verbrannten Leiche entdeckt. Die Leiterin der Mordkommission Split glaubt, dass ihr Ex-Verlobter Milan (Henning Vogt) das Opfer eines getarnten Mordanschlags wurde. Schon bald zeigt sich jedoch, dass es sich bei dem Toten um jemand anderes handelt: Gore Memic (Robert Besta) aus einem berüchtigten Mafiaclan der Hauptstadt Zagreb. Nun steht Milan unter dem Verdacht, seinen Tod vorgetäuscht zu haben, um unterzutauchen.

20:15 Uhr, RTL, Der große Fake - Die Wirecard-Story, Dokudrama

Die Causa Wirecard ist der größte und unglaublichste Finanzskandal in der deutschen Geschichte. Ein Skandal, der die Menschen bewegt, weil er von Betrug, Geldgier und zwei Managern erzählt. Der Doku-Thriller "Der große Fake" zeichnet in einer Mischung aus Dokumentation, mit teils exklusiven Interviews, und fiktionalem Thriller ein komplexes Bild der Wirecard AG und wirft einen Blick in ihr dunkelstes Innerstes und ihre tiefsten Abgründe.

20:15 Uhr, ZDF, Doktor Ballouz: Eine lange Nacht, Dramaserie

Nach einer Explosion werden zahlreiche Verletzte in die Klinik eingeliefert. Leben und Tod, Liebe und ‎Leid, Glück und Tragödien - alles kulminiert in einer einzigen langen Nacht. Dabei werden auch die Ärzte an ihre Grenzen getrieben, und vor allem Dr. Michelle Schwan (Nadja Bobyleva) muss ihre Angst überwinden. Gleichzeitig ist Dr. Barbara Forster (Julia Richter) persönlich vom Schicksal eines Patienten betroffen.

20:15 Uhr, VOX, Ghostbusters, Fantasykomödie

In New York werden immer mehr Geister gesichtet. Für die Expertin für paranormale Phänomene Abby (Melissa McCarthy) und ihre technologische Allzweckwaffe Jillian ist das eine gute Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass sie keine Spinnerinnen sind. Mit Abbys Studienfreundin Erin (Kristen Wiig) und der U-Bahn-Angestellten Patty (Leslie Jones) gründen sie eine Spezialgruppe, die Gespenster jagt. Es gibt kein Zurück mehr: Die Ghostbusters machen Furore und die große Stunde schlägt.

20:15 Uhr, Tele 5, Swelter, Action

Der Mann hat mit vier Partnern ein Casino um 10 Millionen Dollar erleichtert, er ist der, der nicht geschnappt wurde und die ganze Beute eingesteckt hat: Bishop (Jean-Claude Van Damme), der damalige Anführer der Gang. Jetzt, zehn Jahre später, kann er sich an nichts erinnern. Er ist ein braver Sheriff. Seine damaligen Mitstreiter sind aus dem Knast entkommen und unterwegs zu ihm!