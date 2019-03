20:15 Uhr, ZDF, Tonio & Julia: Schulden und Sühne, Heimatdramödie

Die Beratungsstelle von Tonio (Maximilian Grill) und Julia (Oona Devi Liebich) hat inzwischen großen Zulauf. Doch genau in diesem Moment bekommt Tonio ein attraktives Angebot für eine Leitungsstelle am Priesterseminar in München. Tonio gerät in einen Zwiespalt, von dem Julia jedoch zunächst nichts ahnt. Sie berät indessen Heike Sager (Bettina Mittendorfer). Diese möchte ein eigenes Geschäft eröffnen, doch ihr Mann Michael (Andreas Nickl) blockt das Vorhaben ab, obwohl beide eine Vereinbarung haben. Heike Sager beklagt, dass sie mit ihrem Mann nicht mehr reden könne.

20:15 Uhr, VOX, The Return of the First Avenger, Actionfantasy

Steve Rogers (Chris Evans) alias Captain America kehrt nach Washington zurück. Nach seinem fast 70-jährigen Kälteschlaf macht ihm das moderne Leben noch immer Probleme. Doch viel Zeit, um sich einzuleben, bleibt dem furchtlosen Soldaten nicht: S.H.I.E.L.D-Agent Nick Fury (Samuel L. Jackson) wird zum Ziel eines Angriffs, und das ist erst der Anfang eines verstrickten Plans, der die ganze Welt in Gefahr bringen könnte. Zusammen mit Agentin Natascha Romanoff (Scarlett Johansson), besser bekannt als "Black Widow", und dem "Falcon" versucht Captain America, die Verschwörung aufzuklären.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Welcome to Miami! Die Nachwuchsmodels stellen sich in der Traum-Metropole Floridas einem Casting-Marathon. Zurück in Los Angeles zeigt sich beim Shooting, welche Kandidatin den Sprung ins kalte Wasser wagt. Bei der Elimination bekommt Heidi Klum diese Woche gleich doppelt Unterstützung: Sängerin Zara Larsson und Designer Christian Cowan nehmen den Walk der Mädchen genau unter die Lupe.

22:25 Uhr, 3Sat, Das weiße Band, Drama

Unerklärliche Zwischenfälle erschüttern im Sommer 1913 das Idyll einer kleinen protestantischen Gemeinde im Norden Deutschlands. Zunächst fällt der Dorfarzt vom Pferd und bricht sich dabei fast den Hals. Es ist die Rede von einem über den Weg gespannten Stolperdraht, der jedoch nicht mehr auffindbar ist. Danach stirbt die Frau eines Kleinbauern bei einem vermeidbaren Arbeitsunfall im Sägewerk. Schuld am fahrlässigen Umgang mit Sicherheitsvorkehrungen ist offenbar der adlige Gutsherr. Kurz darauf wird dessen kleiner Sohn schwer misshandelt, und die Scheune seines Hofs geht in Flammen auf. Ein Racheakt?

22:30 Uhr, ProSieben, Matchmakers - heimlich verkuppelt, Kuppelshow

In der neuen Dating-Show suchen die besten Freunde für einen Single den richtigen Partner. Ohne dass der Single davon weiß, lernt er ein potentielles Date kennen. Mal romantisch, mal lustig und mal ganz sportlich: Beweisen die Freunde in der Partnerwahl das richtige Gespür? Wird es bei einem Date richtig knistern? Moderator und Dating-Komplize Ben und die Freunde beobachten die Dates mit versteckter Kamera.