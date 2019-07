20:15 Uhr, VOX, After Earth, Sci-Fi-Action

Eine globale Katastrophe zerstörte vor über 1.000 Jahren die Erde. Der Menschheit gelang es jedoch, sich auf den Planeten Nova Prima zu retten. Bei einem Routineflug, der außer Kontrolle gerät, müssen General Cypher Raige (Will Smith) und sein Sohn Kitai (Jaden Smith) auf der völlig veränderten Erde notlanden. Cypher wird bei dem Absturz verletzt und so ist es an Kitai, sich alleine zu dem 100 Kilometer entfernten Heck ihres Raumschiffes durchzuschlagen. Doch der Weg zurück ist eine Odyssee. Es gibt keinen Sauerstoff mehr und das veränderte Klima hat auch bei den Tieren schreckliche Veränderungen hervorgerufen.

20:15 Uhr, RTL, Jenny - echt gerecht!, Anwaltsserie

Max (August Wittgenstein) holt Jenny (Birte Hanusrichter) zurück in die Kanzlei. Eine neue Mandantin ist an Brustkrebs erkrankt - und sicher, dass es am implantierten Silikon liegt. Ist mangelhaftes Material verwendet worden? In der Verhandlung wendet sich überraschend ihr eigener Arzt gegen sie. Max und Jenny beginnen zu recherchieren. Zusammen mit Plus-Size-Model Lily decken sie einen Pharma-Skandal auf, der schon einige Frauen das Leben gekostet hat.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden... Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Die falsche Frau, Familienserie

Martins (Hans Sigl) Patientin Johanna Hofer (Julia Thurnau) leidet unter einer schweren, unspezifischen Autoimmun-Reaktion, die zu Organversagen und sogar zum Tod führen kann. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) erzählt Martin von einem ähnlichen Fall. Eine Patientin, Dr. Kerstin Rensing, bekam vor Kurzem dieselbe Diagnose, ist seitdem aber nicht mehr zu Kontrolluntersuchungen erschienen.

20:15 Uhr, Tele 5, Impostor - Der Replikant, Sci-Fi-Thriller

Spencer Olham (Gary Sinise) ist Waffenspezialist. Im Auftrag der Regierung soll er die Erde gegen aggressive Aliens verteidigen, die die Menschheit seit Jahrzehnten immer wieder attackieren. Doch kurz bevor Olham den Präsidenten trifft, wird der Forscher verhaftet. Ausgerechnet er soll ein mit einer Bombe ausgestatteter, auf die Erde geschleuster Android der Aliens sein.