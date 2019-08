20:15 Uhr, ZDF, Ihr seid natürlich eingeladen, Familienkomödie

Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald Bundschuh (Axel Milberg) bleibt aber auch nichts erspart. Eigentlich ist ihr Ältester ja nach Los Angeles gegangen, um zu studieren. Jetzt verkündet er, dass er sich verliebt hat. Seiner skeptischen Mutter bleibt nicht viel Zeit, um zu fragen, ob Rolfi (Oskar Bökelmann) die richtige Wahl getroffen hat. Rolfi will sofort heiraten, da seine Braut Candy (Ludie Diekumpovisa) schwanger ist. Geld hat keiner. Also soll die Hochzeit im Garten der Bundschuhs in Berlin stattfinden. Als die Bundschuhs Rolfi und Candy nebst Familie am Gartentor erwarten, erleben sie eine Überraschung.

20:15 Uhr, RTL, Jenny - echt gerecht!, Anwaltsserie

Der passionierte Polizist und Anti-Aggressionstrainer Sven Mannheimer (André Röhner) schlägt einen jungen Mann grundlos krankenhausreif. Er wird natürlich sofort vom Dienst suspendiert und leidet unter seiner Tat. Jenny (Birte Hanusrichter) und Max (August Wittgenstein) suchen nach dem wahren Grund für den Gewaltausbruch und stoßen auf den arroganten Schnösel Martin Erlenkamp (Jaime Ferkic), der das Leben des Polizisten in nur einer Sekunde für immer verändert hat. Ist er der Grund für Svens Fehlverhalten?

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Besten, Spielshow

Wer überzeugt im großen Duell bei "Schlag den Besten"? In der neuen ProSieben-Showreihe treten zwei Allround-Talente in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und noch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in der darauffolgenden Show wieder antreten - und kann erneut gewinnen. Elton moderiert, am Kommentatoren-Mikro sitzt Ron Ringguth.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Mission Mallorca - Eine Stimme zum Verlieben, eine Gastronomie zum Schreien! Nathalie Kollo, die Tochter von 70er Jahre-Schlagerstar Dorthe Kollo und Opernsänger René Kollo, ist eigentlich freischaffende Sängerin. Als es mit der Musikkarriere nicht mehr richtig klappt, eröffnet sie in Port Andratx auf Mallorca ihren eigenen Burgerladen "Quick Bite". Doch das Geschäft läuft schlecht für die sympathische Quereinsteigerin. Schafft es der Gastro-Experte, Nathalies Existenz zu retten?

20:15 Uhr, VOX, Die Monster AG, Digitaltrick-Gruselspaß

Die beiden Monster James P. "Sulley" Sullivan und Michael "Mike" Glotzkowski arbeiten beim Energieversorger ihrer Heimatstadt Monstropolis. Dieser erzeugt Energie mit den Schreien von Kindern, welche durch die dort angestellten "Erschrecker" gewonnen werden. Dieser Beruf ist nicht ungefährlich, da ein Kontakt mit den Kindern für Monster gefährlich ist und strikte Dekontaminationsmaßnahmen nach sich zieht. Die beiden sind kurz davor, den Schreirekord der Firma zu brechen, als durch einen unglücklichen Zufall ein Kind in die Welt der Monster eintritt.