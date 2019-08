20:15 Uhr, ZDF, Ein Mann namens Ove, Komödie

Der 59-jährige Witwer Ove (Rolf Lassgård) zankt sich mit allen Nachbarn. Als er seine Arbeit verliert, hält ihn nichts mehr am Leben: Er knüpft sich im Wohnzimmer einen Strick, um im Tod endlich wieder mit seiner geliebten Frau (Ida Engvoll) vereint zu sein. Ausgerechnet jetzt treffen aber neue Nachbarn ein, die erst einmal Oves Briefkasten umnieten: ein trotteliger Ehemann (Tobias Almborg), seine schwangere Frau Parvaneh (Bahar Pars) und ihre beiden Töchter. Natürlich begegnet ihnen Ove erst einmal auf alles andere als herzliche Art. Die schlagfertige Parvaneh lässt sich von dem Scheusal aber nicht beeindrucken.

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect - Die Bühne gehört uns! Musikkomödie

Das A-cappella-Team "Barden Bellas" verliert nach einem katastrophalen Meisterschaftsauftritt fast alle Mitglieder. So nimmt Anführerin Aubrey (Anna Camp) notgedrungen eine Reihe von unpopulären und unangepassten Außenseiterinnen ins Team auf. In dem gemischten Haufen ist auch die coole Beca (Anna Kendrick), die eher zufällig in der A-cappella-Gesangstruppe landet. Zu ihrer eigenen Überraschung fühlt sie sich zwischen den verrückten Mädels mit der Zeit immer wohler. Und als sie es tatsächlich schafft, die verstaubten Songs der Gruppe mit neuen Beats aufzumotzen, kommt die Truppe so richtig in Schwung.

20:15 Uhr, RTL, Jenny - echt gerecht!, Anwaltsserie

Max (August Wittgenstein) vertritt vor Gericht Jennys (Birte Hanusrichter) schmierigen Ex-Chef Heinze (Michael Starkl) vom Lieferservice Ess und Hopp. Es geht um die fristlose Kündigung einer Mitarbeiterin, die Fleisch gestohlen haben soll. Jenny findet heraus, dass es in der Firma gravierende Missstände und Mitarbeiter-Mobbing gibt und Biggi einen Betriebsrat forderte. Wollte Heinze sie deshalb loswerden? Jenny kämpft für ihre Ex-Kollegin, und Max kommen Zweifel, ob er auf der richtigen Seite steht.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Heute verschlägt es Frank Rosin in die kleine Gemeinde Wörth in Oberbayern zu Familie Moumoulidis. Hier betreiben Mutter Tanja, Vater Alex und Sohn Janni eine griechische Taverne im Sportheim des SV Wörth. Mediterranes Flair sucht man hier jedoch vergebens. Die 43-jährige Köchin arbeitet sich kaputt -familiäre Unterstützung: Fehlanzeige! Auch das Testessen fällt durch. Wird es der Sternekoch dennoch schaffen, Ordnung in das Durcheinander zu bringen?

22:30 Uhr, VOX, Kill Bill - Volume 1, Racheepos

Die einstige Auftragskillerin mit dem Code-Namen "Black Mamba" (Uma Thurman) entscheidet sich ihres ungeborenen Kindes wegen, ihr Leben umzukrempeln und ihrem Auftragskommando den Rücken zu kehren. Sie flieht nach Texas und beginnt ein neues Leben. Doch aus dem Killerkommando "Tödliche Viper" kann man nicht einfach so aussteigen.