20:15 Uhr, ZDF, Mein ziemlich kleiner Freund, Komödie

Eher durch Zufall und zunächst am Telefon lernt Anwältin Diane (Virginie Efira) den Architekten Alexandre (Jean Dujardin) kennen. Diane ist gerade Single und als Alexandre ein Treffen in einem Restaurant vorschlägt, stimmt sie zu. Doch die Verabredung nimmt eine unerwartete Wendung: Diane steht nicht etwa auf Augenhöhe vor Alexandre, sie blickt im wahrsten Sinne des Wortes auf ihn herab, denn er ist nur 1,36 Meter groß. Die beiden finden Gefallen aneinander, was kein Problem wäre, wenn sich Begegnungen mit der Außenwelt vermeiden ließen.

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect 2, Musikkomödie

Die "Barden Bellas" sind zurück! In der superschrägen Fortsetzung dreht sich wieder alles um Freundschaft, Fun und jede Menge Musik. Nach ihrem furiosen Sieg beim Song-Battle warten jetzt neue Herausforderungen auf die Girls. Der College-Abschluss steht bevor und Beca (Anna Kendrick), Fat Amy (Rebel Wilson) und die anderen Bellas machen sich Gedanken, wie es weitergeht. Da bekommen sie ein riesiges Problem: Nach einem extrem peinlichen Auftritt werden sie suspendiert und erhalten ein Auftrittsverbot. Ihre einzige Hoffnung ist die A-cappella-Weltmeisterschaft in Kopenhagen. Wenn sie die gewinnen, sind sie gerettet. Doch das wird alles andere als leicht, denn eine Gruppe scheint ein übermächtiger Gegner zu sein. Die Bellas können sich nur zum Sieg singen, wenn sie einen unverwechselbaren Sound finden.

20:15 Uhr, RTL, Jenny - echt gerecht!, Anwaltsserie

Der Pharma-Chef Peter Singler (Arnd Klawitter) wird bei seiner Scheidung von seiner Gattin Yvonne (Anja Kaminski) finanziell über den Tisch gezogen. Kurze Zeit später wird seine Frau erschlagen aufgefunden. Alle Indizien sprechen gegen Singler. Auch seine Haushälterin und der Hausmeister entlasten ihn nicht und es stellt sich heraus, dass Yvonne Singler offenbar eine heiße Affäre mit dem Gärtner hatte. Bei der Suche nach dem wahren Täter geraten Jenny (Birte Hanusrichter) und Max (August Wittgenstein) in Lebensgefahr.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Nach unüberwindbaren Differenzen in seinem alten Job als Betriebsratsvorsitzender wollte Volker Teichert sich noch einmal neu erfinden und steckte seine gesamten Ersparnisse in ein Lokal in Hamburg. Angefangen hat alles mit einem französischen Café, mittlerweile serviert der deutsche Hobby-Koch spanische Tapas im "Le Petit", was die Gäste irritiert. Volker befindet sich in einer einzigen Abwärtsspirale. Keine Rücklagen mehr, kein Gehalt und stetig sich anhäufende Schulden.

22:30 Uhr, VOX, Kill Bill - Volume 2, Racheeepos

Beatrix Kiddo (Uma Thurman), eine ehemalige Auftragskillerin, befindet sich auf einem persönlichen Rachefeldzug. Ihre einstigen Freunde haben ein Massaker auf ihrer Hochzeit angerichtet und ihr neues Leben, weit weg vom kriminellen Milieu, zerstört. Stück für Stück arbeitet Beatrix ihre Todesliste ab, auf der sie alle für ihr Leid Verantwortlichen vermerkt hat.