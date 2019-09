20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Ein neuer Anfang, Heimatdrama

Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) muss sich von ihrem Verlobten Quirin (Jens Atzorn) verabschieden; er geht nach München. Doch in Himmelsruh wird sie gebraucht: Melanie Hofmann (Tessa Mittelstaedt) bekommt kurz vor der Geburt eine Panikattacke. Ihr Mann Christoph (Andreas Kiendl) macht sich große Sorgen. Seit Monaten freut er sich auf das zweite Kind. Auch die schon 15-jährige Tochter Pia (Electra Maier) ist ganz aufgeregt. Lena spürt jedoch, dass Melanie in Not ist. Tatsächlich war Melanie auf einer Party vergewaltigt worden.

20:15 Uhr, VOX, Fast & Furious Five, Actionthriller

Nachdem Brian (Paul Walker) und Mia Toretto (Jordana Brewster) Dom (Vin Diesel) aus der Gefangenschaft befreit haben, landen sie auf ihrer Flucht in Rio de Janeiro, wo sie gezwungen sind, ein letztes Ding zu drehen - denn nur so können sie die langersehnte Freiheit erlangen. Während sie ein Elite-Team der besten Racer zusammenstellen, wird ihnen eines klar: Um ein für alle Mal aussteigen zu können, müssen sie sich einem korrupten Unternehmer stellen, der nichts mehr will, als sie tot zu sehen. Er ist allerdings nicht der Einzige, der hinter ihnen her ist.

20:15 Uhr, RTL, Jenny - echt gerecht!, Anwaltsserie

Max (August Wittgenstein) steht kurz vor der Hochzeit mit Agnes (Isabell Polak) und hat eigentlich frei, doch Jenny (Birte Hanusrichter) braucht ihn. Eine Mandantin behauptet, ihr Ex-Mann habe die gemeinsame Tochter ins Ausland verschleppt. Jenny macht das Mädchen jedoch bei der Babysitterin Lana ausfindig, die die Kleine angeblich vor ihrer alkoholkranken Mutter beschützen will. Jenny und Max müssen in Beugehaft, da sie Lana (Morgane Ferru) nicht verraten wollen. Derweil wartet die Braut ungeduldig auf den Bräutigam.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Anna Soka Langenfelder (52) hat sich vor fünf Jahren in Köln-Porz ihren Lebenstraum mit ihrem eigenen Restaurant erfüllt. Doch sie wird schnell von der Realität eingeholt: Es kommen zu wenig Gäste, weshalb die taffe Frau um ihre Existenz kämpfen muss. Frank Rosin ist schnell klar: Hier müssen ein richtiges Zeitmanagement, eine klare kulinarische Linie und Professionalität her. Wird es ihm gelingen, das Restaurant "Dubrovnik" zu retten?

22:45 Uhr, BR, Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, Komödie

Allan Karlsson (Robert Gustafsson) regelt die Dinge gern auf seine Weise, vornehmlich mit Sprengstoff. Weil er einen Fuchs in die Luft jagte, der seinen Kater totgebissen hat, musste er ins Altersheim. Statt dort seinen 100. Geburtstag unter Senioren und Pflegefällen zu feiern, steigt er unbemerkt aus dem Fenster und begibt sich in Pantoffeln und Morgenmantel auf eine abenteuerliche Reise.