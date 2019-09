20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow

Zum neunten Mal batteln sich in Deutschlands erfolgreichster Musikshow außergewöhnliche Gesangstalente um den Titel "The Voice of Germany". Zum ersten Mal nehmen Alice Merton und Sido neben Rückkehrer Rea Garvey und Mark Forster auf den Coach-Stühlen Platz. Moderiert wird die Musikshow von Lena Gercke und Thore Schölermann.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Kind da, Job weg, Heimatdrama

Kind oder Karriere? Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) kann nicht fassen, dass ihre frühere Schulfreundin Constanze Bergmann (Anne Schäfer) tatsächlich vor diese Entscheidung gestellt wird. Constanze arbeitet als Ingenieurin in einer Firma, die Biogas-Anlagen baut. Ihre Chefin Brigitte Albrecht (Ulrike Kriener) hat große Pläne, denn Constanze soll ein Projekt in Brasilien leiten. Doch als sie von deren Schwangerschaft erfährt, übergibt sie die Leitung einem Mann. Justus Hilbert (Maximilian Dirr) ist zwar auch schon Vater, doch Brigitte ist davon überzeugt, dass die bevorstehenden Aufgaben für eine Schwangere und bald junge Mutter nicht zu bewältigen sind.

20:15 Uhr, VOX, Die Monster Uni, Digitaltrickkomödie

Glupschauge Mike hat einen Traum: Er möchte professioneller Schrecker werden! Um die hohe Kunst des Erschreckens zu erlernen, macht er sich auf zur renommierten Monster-Universität, um sich dort für die Schreckwissenschaften einzuschreiben. Für Mike könnte es nicht besser laufen - er ist endlich Student und lernt jede Menge neue Monster kennen. Nur mit einem läuft es gar nicht rund: Sein Mitbewohner Sulley ist ein faules Großmaul und ziemlich weit davon entfernt, Mikes bester Freund zu sein.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Nachdem die 55-jährige Andrea Cambiolo mit ihrem Restaurant "Culo del Mondo" (Übersetzung: Arsch der Welt) pleitegeht, übernimmt kurzerhand ihre unerfahrene Schwester Silvana das Ruder. Doch diese versteckt sich in der Küche und scheut die Verantwortung. Das Ergebnis: Die nächste Insolvenz steht kurz bevor! Katastrophales Kalkulationswissen und die zur Lokalität vollkommen unpassende Speisekarte gilt es unter anderem für Frank Rosin in Angriff zu nehmen ...

22:10 Uhr, VOX, Welcome to the Jungle, Actionkomödie

Beck (Dwayne Johnson) arbeitet als Kopfgeldjäger. Doch so langsam zerrt der brutale Job an seinen Kräften. Er beschließt, aus dem Business auszusteigen und ein Restaurant in Los Angeles zu eröffnen. Doch bevor sein Boss Walker (William Lucking) ihn freigibt, muss Beck noch einen letzten Auftrag erfüllen: Er soll Walkers abenteuerlustigen Sohn (Seann William Scott) aus dem Dschungel am Amazonas zurück nach Hause bringen. Das ist leichter gesagt als getan, denn Sohn Travis hat sich dort ein ganz neues Leben aufgebaut und in der schönen Mariana (Rosario Dawson) nicht nur eine gleich gesinnte Rebellin, sondern auch eine Freundin gefunden.