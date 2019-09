20:15 Uhr, VOX, Pixels, Sci-Fi-Action

Im Jahr 1982 wurde eine Raumsonde ins Weltall geschickt, um eine Nachricht des Friedens an außerirdische Lebewesen zu senden. Unglücklicherweise wird diese von den Aliens gegenteilig verstanden und sie greifen die Erde in Form von Videospielcharakteren an. Die einzige Hoffnung sind die Arcade-Champions Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) und Eddie Plant (Peter Dinklage). Diese müssen ihre Expertise nutzen, um die Aliens zu besiegen.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Ein neuer Anfang, Heimatdrama

Eine Fernbeziehung ist nicht das, was sich Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) wünscht. Doch ausgerechnet jetzt ist sie beruflich gefordert, denn Isabel Petri (Ina Paule Klink) scheint ihr zweites Baby abzulehnen. Lena beobachtet, dass die zweifache Mutter keinen emotionalen Zugang zu dem kleinen Ben bekommt. Sie sucht das Gespräch mit Isabels Mann, doch Markus (Andreas Guenther) wehrt Lenas Vermutung ab, seine Frau habe möglicherweise eine Depression.

20:15 Uhr, Tele 5, Brake, Thriller

Geheimdienst-Agent Jeremy Reins (Stephen Dorff) wird entführt. Eingesperrt in einem dunklen Kofferraum kommt er zu sich. Eine rote Digitalanzeige zählt den Countdown herunter. Jeremys Zeit läuft. Doch warum ist er hier? Bald wird klar, seine Entführer wollen Informationen über den Präsidenten, die niemand außer Jeremy wissen darf.

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow

Zum neunten Mal batteln sich in Deutschlands erfolgreichster Musikshow außergewöhnliche Gesangstalente um den Titel "The Voice of Germany". Zum ersten Mal nehmen Alice Merton und Sido neben Rückkehrer Rea Garvey und Mark Forster auf den Coach-Stühlen Platz. Moderiert wird die Musikshow von Lena Gercke und Thore Schölermann.

22:45 Uhr, BR, Hanna und die Bankräuber, Komödie

Ausgerechnet an ihrem 35. Geburtstag scheint sich alles gegen Hanna (Inka Friedrich) verschworen zu haben. Zuerst erwischt sie ihren Freund Robert, einen smarten Anwalt, in flagranti, obwohl die beiden sich sehnlichst ein gemeinsames Kind wünschen. Hanna würde mit ihrem Leben am liebsten abschließen. Doch nach einem eher unfreiwilligen Bad in der Isar nimmt sie entschlossen ihr Schicksal in die Hand. Sie geht zur Bank und fällt ausgerechnet den drei chaotischen Bankräubern Ben (Marc Hosemann), Georg (Eckhard Preuß) und Tobi (Martin Butzke) in die Hände, die sie notgedrungen als Geisel mitnehmen müssen.