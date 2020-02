20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: In eigener Sache, Krimi

Nachdem eine rothaarige Frau leblos im Meer gefunden wurde, stößt Kommissarin Lona Vogt (Henny Reents) in der Wohnung der Toten auf den Mörder. In einem verzweifelten Kampf kommt sie ums Leben. Ein Schock für ganz Schwanitz, besonders für Hauke (Hinnerk Schönemann), die Tierarzthelferin Jule (Marleen Lohse) und Lonas Vater (Peter Prager). In die Ermittlungen steigt Kommissarin Sarah Winter (Anja Schneider) aus Kiel ein. Sie vermutet, dass die Tote am Strand und Lona Opfer eines Serientäters sind, den sie seit Jahren aufzuspüren versucht.

20:15 Uhr, VOX, Arrival, Sci-Fi-Thriller

Ellipsenförmige Ufos landen an zwölf Stellen auf der Erde. Sprachwissenschaftlerin Dr. Banks (Amy Adams) wird vom US-Militär beauftragt, die Alien-Sprache zu entschlüsseln und aufzuklären, mit welcher Absicht die fremden Wesen zur Erde gekommen sind. Brooks Erkenntnisse eilen, denn das chinesische Militär befürchtet, dass die Aliens feindliche Invasoren sind. Das weltweite Säbelrasseln wird immer lauter: Kann Brooks einen Krieg gegen die Aliens verhindern?

20:15 Uhr, Sat.1, Man lernt nie aus, Komödie

Der verwitwete Rentner Ben (Robert De Niro) langweilt sich im Ruhestand und beschließt, ein Praktikum im Online-Modeunternehmen von Jules Ostin (Anne Hathaway) zu machen. Ben fühlt sich schnell wohl in seinem neuen Job, und auch mit den jungen Kollegen kommt er gut aus. Doch Jules bleibt auf Distanz - bis Ben für ihren Chauffeur einspringt, und die beiden sich näher kennenlernen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Zeit des Erwachens, Familienserie

Maike Schlüter (Amelie Kiefer), Pilotin des Ellmauer Bergretter-Teams, erleidet einen Schwächeanfall. Bald schon erfährt Martin (Hans Sigl), dass ihre gesundheitlichen Probleme psychische Hintergründe haben. Auf dem Gruberhof geht es voran. Anne (Ines Lutz) findet in Gregor (Gabriel Merz) einen großartigen Geschäftspartner, der allerdings etwas zu engagiert ist, wie Lisbeth feststellen muss. Auch Martin beobachtet das Ganze skeptisch und mit einem Hauch von heimlicher Eifersucht.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Welcome to the Jungle! Für die Topmodel-Anwärterinnen geht es in der zweiten Folge nach Costa Rica. An der Seite eines Male Models müssen sie beim Shooting mit Star-Fotograf Rankin als Dschungel-Schönheiten posieren. Die Herausforderung: Das Outfit designen die Nachwuchsmodels vorab selbst. Als Gast-Jurorin steht Topmodel Stella Maxwell Heidi Klum zur Seite.