20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Gold!, Krimi

Der Obdachlose Sönke Keller wird tot am Ostseestrand aufgefunden. Der Mann wurde zu Tode geprügelt - das Tatmotiv ist offensichtlich: An der Kleidung des Toten wird Goldstaub gefunden. Das spricht sich in Schwanitz schnell herum und löst einen mittleren Goldrausch aus. Plötzlich werden Lebensträume zutage fördert, ebenso zeigt sich, was Gier mit Menschen anstellt. Der Fall stellt den Tierarzt Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und die Polizistin Lona Vogt (Henny Reents) vor besondere Herausforderungen.

20:15 Uhr, VOX, Die 5. Welle, Sci-Fi

Die Erde, und mit ihr die gesamte Menschheit, steht nach vier Angriffswellen durch Aliens kurz vor dem Kollaps. Die Menschen kämpfen um ihr Überleben oder sind auf der Flucht - darunter die junge Cassie (Chloë Grace Moretz). Sie versucht, ihren von Aliens entführten Bruder zu finden, bevor die fünfte Angriffswelle der Invasoren alles Leben auslöscht. Dazu verbündet sich Cassie mit einem Fremden.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Uruguay, Urlaubsserie

"Das Traumschiff" nimmt diesmal Kurs auf Montevideo. Kapitän Burger (Sascha Hehn ), seiner Crew und den Gästen an Bord steht eine ereignisreiche Reise in das Land der Gauchos und des Tangos bevor. Robert (Robert Hambach) und Ariane Hambach (Tessa Mittelstaedt) sind auf Anraten ihres Ehe-Therapeuten an Bord, um sich wieder näher zu kommen. Während in den ersten Jahren ihrer Beziehung das Motto "Gegensätze ziehen sich an" dominiert hat, fühlen sie sich mittlerweile vom Partner nur noch missverstanden.

20:15 Uhr, Tele 5, Johanna von Orleans, Historiendrama

Frankreich im 15. Jhd: Johanna (Milla Jovovich) hasst die Engländer, die Leid über ihr Dorf brachten. Eines Tages hat sie auf einem Feld eine göttliche Vision. Von da an ist ihr klar: Sie wird Frankreich von den Besatzern befreien und Karl dem VII. (John Malkovich) zur Krone verhelfen. Der gibt ihr eine Armee, die den Feind besiegt. Karl wird König, doch das ist Johanna nicht genug.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Sat.1 Comedy Konferenz - Promis in Quarantäne, Show

Hugo Egon Balder und Larissa Rieß laden Comedians per Videokonferenz ein. Chris Tall, Bülent Ceylan, The BossHoss, Wigald Boning, Guido Cantz, Matze Knop, Olaf Schubert, Markus Krebs, ein Überraschungsgast aus L.A. und viele mehr nehmen den Zuschauer live mit nach Hause. Per Videokonferenz präsentieren sie neue Stand Ups und erzählen live von ihrem Alltag auf der Couch.