In "Blind ermittelt" (Das Erste) geht ein erblindeter Ex-Inspektor mit seinem Chauffeur auf Verbrecherjagd. Die Pädagogin Seitz sorgt sich im "Berginternat" (ZDF) um eine Schülerin. Bei VOX hat die "Monster AG" mit ungebetenem Besuch zu kämpfen.

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt - Die toten Mädchen von Wien

Der ehemalige Wiener Chef-Inspektor Alexander Haller (Philipp Hochmair) gibt sich die Schuld am Tod seiner Lebensgefährtin, der Staatsanwältin Kara Hoffmann (Anna Rot), die vor zwei Jahren bei einem Sprengstoffanschlag ums Leben kam. Über das Attentat, bei dem Haller sein Augenlicht verlor, kommt er nicht hinweg. Dass sich Haller aus Verzweiflung das Leben nimmt, verhindert der Taxifahrer Nikolai Falk (Andreas Guenther) eines Nachts in letzter Minute. Für einen neuen Sinn sorgt ausgerechnet der für Karas Ermordung verurteilte Udo Strasser (Stipe Erceg).

20:15 Uhr, ZDF, Gipfelstürmer - Das Berginternat: Sehtest, Familienfilm

Die neue Schülerin Katharina (Mitsou Jung) scheint sich selbst zu verletzen. Sozialpädagogin Nele Seitz (Maya Haddad) bemerkt gleich im ersten Gespräch, dass die Beachvolleyballerin ein familiäres Problem hat. Was diese Frage prekär macht: Katharina ist die Tochter Ruth Limkes (Julia Bremermann), der Lebenspartnerin von Schulleiterin Dr. Gitta Engel (Katja Weitzenböck). Aber nicht allein durch diese Verbindung sorgt Katharinas Anwesenheit für Unruhe.

20:15 Uhr,ZDFneo, 8 Mile, Musikdrama

Jimmy "Rabbit" Smith (Eminem), ein weißer Rapper, der von ganz unten kommt und es in einer von Afroamerikanern dominierten Branche schaffen will: Bei seinem ersten "Rap-Gefecht" in einem Underground-Club in Detroit hat Rabbit jedoch so großes Lampenfieber, dass ihm buchstäblich die Worte im Hals stecken bleiben. Seine multikulturelle Clique von guten Freunden glaubt dennoch fest an ihn. Rabbits Selbstbewusstsein wird einer schweren Prüfung unterzogen. Da er sich von seiner Freundin getrennt hat, muss er wieder zu seiner alkoholabhängigen Mutter (Kim Basinger) in den Trailerpark ziehen.

20:15 Uhr, VOX, Die Monster AG, Digitaltrick-Gruselspaß

Die beiden Monster James P. "Sulley" Sullivan und Michael "Mike" Glotzkowski arbeiten beim Energieversorger ihrer Heimatstadt Monstropolis. Dieser erzeugt Energie mit den Schreien von Kindern, welche durch die dort angestellten "Erschrecker" gewonnen werden. Dieser Beruf ist nicht ungefährlich, da ein Kontakt mit den Kindern für Monster gefährlich ist und strikte Dekontaminationsmaßnahmen nach sich zieht. Die beiden sind kurz davor, den Schreirekord der Firma zu brechen, als durch einen unglücklichen Zufall ein Kind in die Welt der Monster eintritt.

22:00 Uhr, VOX, 2 Guns, Actionkomödie

Bobby (Denzel Washington) und Stig (Mark Wahlberg), zwei Undercover-Agenten, wollen Papi Greco (Edward James Olmos), Kopf eines Drogenkartells, das Handwerk legen. Die beiden ahnen jedoch nicht, dass der jeweils andere auch undercover ermittelt und halten sich für echte Kriminelle. Als beide die Bank ausrauben, in der Papis Geld lagern soll, finden sie dort wesentlich mehr Geld vor, als erwartet. Sie geraten in einen scheinbar ausweglosen Korruptionsskandal, aus dem sie nur lebend herauskommen, wenn sie gemeinsame Sache machen.