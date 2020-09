Starkes Team: Jule (Marleen Lohse, li.), Hauke (Hinnerk Schönemann) und Lona (Henny Reents) in "Nord bei Nordwest".

TV-Tipps am Donnerstag

In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) stehen die Ermittler vor einem komplizierten Fall. Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan suchen bei "FameMaker" (ProSieben) den besten Performer. In "The Expendables 3" (VOX) kämpft Sylvester Stallone gegen seinen ehemaligen Partner.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest, Krimireihe

Frau Irmler, die Tochter eines Schwanitzer Fischzüchters wird von radikalen Tierschützern entführt. Als kurz darauf ein Mann ermordet aufgefunden wird, sind Hauke (Hinnerk Schönemann) und Lona (Henny Rents) gefordert. Haben die beiden Fälle eine Verbindung? Immerhin ist der Tote der Ehemann von Frau Irmler (Rosa Enskat), die als Putzfrau beim Fischzüchter beschäftigt ist. Letztlich ist es die Tierarzthelferin Jule (Marleen Lohse) und die Spürnase von Haukes Hund Holly, die Hauke und Lona einer Lösung näher bringen.

20:15 Uhr, ProSieben, FameMaker, Castingshow

Spot an. Ton aus. Bei "FameMaker" wird mit den Augen gehört. In der Musikshow singen und performen die Kandidaten unter einer schalldichten Glaskuppel. Die #FameMaker Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan suchen den besten Performer unter ihnen, hören vom Auftritt aber keinen einzigen Ton. Erst wenn sich ein #FameMaker für einen Performer entscheidet, hebt sich die Kuppel und das Stimmgeheimnis wird gelüftet. Moderiert wird "FameMaker" von Tom Neuwirth.

20:15 Uhr, VOX, The Expendables 3, Actionfilm

Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham) und der Rest des Expendables-Teams treffen bei ihrem neuen Einsatz auf Conrad Stonebanks (Mel Gibson). Einst Barneys rechte Hand bei der Gründung der Expendables, hat sich Stonebanks zu einem skrupellosen Waffenhändler und somit zu einem Gegner der Gruppe gewandelt. Stonebanks seinerseits hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Expendables zu zerschlagen - aber Barney hat andere Pläne. Er entscheidet sich, junges Blut und moderne Waffen ins Spiel zu bringen. Der persönliche und finale Kampf der beiden Kontrahenten wird zu einem Kampf zwischen Jung und Alt, High-Tech und Old-School...

20:15 Uhr, Servus TV, To Rome With Love, Romantikkomödie

Vier Liebesepisoden in der ewigen Stadt: eine junge Amerikanerin und ein junger Römer verknallen sich. Als ihre Eltern den Herzbuben kennenlernen wollen, entdeckt der US-Daddy im Schwiegervater in spe ein Gesangstalent und bringt ihn auf die Bühne. Ein Architekturstudent verfällt der Freundin seiner Freundin, ein Durchschnittsrömer riskiert für plötzlichen Ruhm sein Familienglück und ein Provinzpärchen gerät getrennt auf erotische Abwege.

20:15 Uhr, Disney Channel, Seite an Seite, Tragikomödie

Niemand kann es als Mutter mit Jackie (Susan Sarandon) aufnehmen: Mit vollem Einsatz tut sie alles, um ihren Kindern Anna und Ben ein perfektes Leben zu ermöglichen. Nur ein klitzekleines Problem gibt es: Ihr Mann Luke (Ed Harris) hat sich von Jackie getrennt und lebt jetzt mit der hinreißend schönen Isabel (Julia Roberts) zusammen. Die mag als Fotografin ein Ass sein, als Ersatzmutter für Anna und Ben erweist sie sich als hoffnungslose Niete. Das lässt Jackie die unerwünschte Konkurrentin in jeder Sekunde spüren. Anna und Ben tun ihr übriges, ihrer Stiefmutter in spe das Leben schwer zu machen. Doch dann geschieht etwas Unvorhergesehenes, etwas Schreckliches, das die beiden grundverschiedenen Frauen zwingt, fortan Seite an Seite zu kämpfen...