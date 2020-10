© TVNOW / (c) 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation.

In "Spider-Man: Homecoming" (VOX) trifft der Superheld auf den Vogelmann Vulture. Für James Bond steht in "Skyfall" (ZDF) die Zukunft des MI-6 auf dem Spiel. In "Babylon Berlin" (Das Erste) kommt die Polizei dem "Phantom"-Mörder immer näher.

20:15 Uhr, VOX, Spider-Man: Homecoming, Superheldenaction

Nach dem ersten sensationellen Kampf mit den Avengers kehrt Peter Parker (Tom Holland) in seine Heimat zurück. Dort lebt er mit seiner Tante May (Marisa Tomei). Doch Peter fällt es nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden. Vielmehr will er seinem Mentor Tony Stark (Robert Downey Jr) beweisen, dass er mehr ist als nur der nette Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber der gefährliche "The Vulture" auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.

20:15 Uhr, ZDF, James Bond 007 - Skyfall, Actionthriller

Die Loyalität von James Bond (Daniel Craig) wird auf die Probe gestellt, denn seine Auftraggeberin M (Judi Dench) ist in arger Bedrängnis. Eine Liste mit den Namen verdeckter Agenten in verschiedensten Terrororganisationen wurde gestohlen. Jetzt wird schrittweise deren Inhalt veröffentlicht und der MI-6 mit weiteren Veröffentlichungen erpresst. Die Konsequenzen der Enttarnung sind tödlich. M ist jedes Mittel recht, die Liste zurück in die Tresore des MI6 zu befördern, auch wenn dies bedeutet, einen ihrer besten Agenten zu opfern.

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow

Sechs Coaches, vier Buzzer! Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld wollen auf dem ersten weiblichen Doppelstuhl in der TVOG-Historie die besten Talente in ihr Team holen. Samu Haber und Rea Garvey teilen sich einen finnisch-irischen-Zweifach-TVOG-Gewinner-Doppelstuhl. Nico Santos gibt sein Coach-Debut und nimmt in der Jubiläumsstaffel ebenso auf einem roten Einzelstuhl Platz wie Routinier Mark Forster. Moderiert wird von Thore Schölermann und Annemarie Carpendale.

20:15 Uhr, Das Erste, Babylon Berlin, Krimidramaserie

Rath (Volker Bruch) und Zörgiebel (Thomas Thieme) fehlen die Beweise, um gegen Bendas Attentäter vorgehen zu können. Charlotte (Liv Lisa Fries) macht eine entscheidende Entdeckung im Fall des "Phantom"-Mörders und gerät dadurch in Lebensgefahr.

20:15 Uhr, Tele 5, Altitude, Actionthriller

BI-Agentin Gretchen Blair (Denise Richards) wird strafversetzt und muss die Segel Richtung Washington streichen. Kaum im Flieger, wird es spannend, denn die Maschine ist voll mit Gangstern. Einer unter ihnen, Sharpe (Dolph Lundgren), hat seine Kollegen um Beute gebracht und soll nun dafür büßen. Sharpe bittet Gretchen gegen all sein Geld um Hilfe.