Eine Drogenparty endet im "Usedom-Krimi" (Das Erste) tödlich. In "Matze, Kebab und Sauerkraut" (ZDF) verlieben sich zwei Freunde in dieselbe Frau. In der Neuauflage von "Ghostbusters" (VOX) gehen vier Frauen auf Geisterjagd.

20:15 Uhr, Das Erste, Nachtschatten - Der Usedom-Krimi

Bis zur Bewusstlosigkeit unter Drogen stehende 16-Jährige in einem Ferienbungalow, einer davon tot in der Sauna - so beginnt die neue Tourismus-Saison in einem Usedomer Kaiserbad. Es war die Party von Karin Lossows (Katrin Sass) Großneffen Ben (Emil Belton), die dort eskaliert ist. Dessen Vater Rainer (Till Firit) reist an, Karins lange nicht gesehener Neffe, der bei der Kripo München arbeitet. Er mischt sich prompt in Ellen Norgaards (Rikke Lylloff) Ermittlungen, denn sein Sohn ist tatverdächtig: Hat Ben seinen Kumpel getötet?

20:15 Uhr, ZDF, Matze, Kebab und Sauerkraut, Komödie

Seit ihrer Kindheit sind Noah (Franz Dinda) und Akim (Omar El-Saeidi) beste Freunde. Sie haben sich geschworen, dass nichts zwischen sie kommt - schon gar keine Frau. Doch damals wussten sie noch nichts von Charlotte (Christine Eixenberger). Das Schicksal nimmt seinen Lauf, als Noah unvermittelt vor Charlottes Auto läuft: ein Schlag auf den Kopf und Liebe auf den ersten Blick. Doch leider ist Charlotte vergeben. Als Akim die junge Frau auf deren Verlobungsfeier sieht, ist es auch um ihn geschehen.

20:15 Uhr, VOX, Ghostbusters, Fantasykomödie

In New York werden immer mehr Geister gesichtet. Für die Expertin für paranormale Phänomene Abby (Melissa McCarthy) und ihre technologische Allzweckwaffe Jillian ist das eine gute Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass sie keine Spinnerinnen sind. Mit Abbys Studienfreundin Erin (Kristen Wiig) und der U-Bahn-Angestellten Patty (Leslie Jones) gründen sie eine Spezialgruppe, die Gespenster jagt. Es gibt kein Zurück mehr: Die Ghostbusters machen Furore und die große Stunde schlägt.

20:15 Uhr, Tele 5, The Saint - Der Mann ohne Namen, Thriller

Der Waise Simon Templar (Val Kilmer) hat sich zum gefragten, unfassbaren Meisterdieb gemausert. Er ist genau der Richtige für den machthungrigen Russen Ivan Tretiak (Rade Serbedzija): Der gibt "The Saint" Templar den Auftrag, die Formel für die Kalte Fusion für ihn zu stehlen. Doch die hat die attraktive Wissenschaftlerin Emma Russell (Elisabeth Shue). An der Frau kommt Templar nicht vorbei.

22:30 Uhr, VOX, Wanted, Actionthriller

Wesley Gibson (James McAvoy) ist ein harmloser Durchschnittstyp, der von seiner Freundin betrogen und von seinem Chef tyrannisiert wird. Eines Tages trifft er auf die schöne Fox (Angelina Jolie), die sein Leben komplett auf den Kopf stellt: Denn sie behauptet, dass sein seit seiner Geburt verschollener Vater ein Auftragskiller sei, der vor Kurzem selbst einem Mordkomplott zum Opfer gefallen ist. Nun soll sich Wesley an dem Mörder seines Vaters rächen und wird darüber hinaus vom Partner seines Vaters ermuntert, in dessen Fußstapfen zu treten. Fox wird seine Lehrmeisterin und bildet Wesley für eine Bruderschaft von Auftragskillern aus.