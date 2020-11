Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) geraten die Ermittler in einen tödlichen Scheidungskrieg. Die "Bergretter" (ZDF) greifen ein, als ein Erpresser die Seilbahn sabotieren will. In "Inferno" (VOX) muss Tom Hanks eine globale Katastrophe verhindern.

20:15 Uhr, Das Erste, Vom Geben und Nehmen: Der Usedom-Krimi

Nach ihrer Scheidung von dem Lokalpolitiker Victor Braydon (John Keogh) findet Simone Eggebrecht (Caroline Redl) Halt in der Arbeit mit Behinderten und der Freundschaft zur gelähmten Wiebke Siehl (Julia Hartmann). Simones Plan, in bester Lage ein Behindertenhotel zu errichten, wird durch anonyme Sabotageakte torpediert. Sie engagiert Patrick Horn (Max Schimmelpfennig) als Wachschützer. Als der junge Mann verschwindet, macht Simone ihren Ex-Mann und dessen Parteifreund Enno Littmann (Jörg Witte) verantwortlich und zieht Kommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) und deren Kollegen Rainer Witt (Till Firit) in ihren Rosenkrieg.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Was wirklich zählt, Heimatserie

An der Huber-Alm-Seilbahn bahnt sich eine Katastrophe an. Ein Erpresser droht mit der Sprengung des Halteseils. Er ahnt nicht, dass auch seine hochschwangere Tochter in der Gondel sitzt. Trotz der Gefahr lässt sich Katharina (Luise Bähr) zur schwangeren Anna (Hedi Honert), deren Freund und Mutter ebenfalls in der Gondel sind, abseilen. Die Wehen setzen ein und es ist an Markus (Sebastian Ströbel) und dem Team der Bergrettung, schnell den Erpresser zu finden: Annas zutiefst verzweifelten Vater.

20:15 Uhr, VOX, Inferno, Mysterythriller

Um eine globale Katastrophe zu verhindern, muss der Harvard-Symbologe Robert Langdon (Tom Hanks) versteckte Hinweise in Dantes "Göttlicher Komödie" entschlüsseln. Nach einem Krankenhausaufenthalt in Italien plagen ihn zudem Gedächtnisstörungen und schreckliche Visionen. Gemeinsam mit der Ärztin Sienna Brooks (Felicity Jones) versucht Langdon, seine Erinnerung wiederzuerlangen und das Rätsel zu lösen, um die bevorstehende Katastrophe abzuwenden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Letzte Spur Berlin: Urvertrauen, Krimiserie

Ben Droste (Aaron Karl) entzieht sich seiner schwangeren Verlobten Eva (Livia Matthes), als überraschend deren Mutter Charlotte (Franziska Walser) auf seiner Geburtstagsparty auftaucht. Kurz danach fehlt von Ben jede Spur. Eva hat keine Erklärung, sie und Ben sind glücklich. Auch hat Ben gerade mit seinem besten Freund Manuel (Bertram Maxim Gärtner) ein kleines Lokal eröffnet. Bei der Sichtung seines Laptops kommt jedoch ein schrecklicher Verdacht auf: Ben hat im Darknet nach Bildern eines kleinen Jungen gesucht.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Feuerkelch, Fantasymärchen

Große Herausforderungen stehen Harry Potter (Daniel Radcliff) bevor, nicht nur bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, sondern auch beim Trimagischen Turnier. Dort kreuzen Schüler von drei verschiedenen Zauberschulen die Klingen, um herauszufinden, wer der beste Zauberschüler ist. Indes versetzt Lord Voldemort (Ralph Fiennes) die Zaubergemeinde in Angst und Schrecken: Während der Quidditch-Weltmeisterschaft erscheint am Himmel das Dunkle Mal - ein deutliches Zeichen, dass Voldemort nach der Macht greift.