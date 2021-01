TV-Tipps am Donnerstag

TV-Tipps TV-Tipps am Donnerstag

In "Nord bei Nordwest" (ZDF) gerät Hauke Jacobs unter Mordverdacht. Der "Bergdoktor" (ZDF) bricht zu einer dramatischen Rettungsaktion auf. In "Pokerface - nicht lachen!" (ProSieben) gewinnen Promis, wenn sie ernst bleiben.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Der Anschlag, Krimi

Die Ministerpräsidentin Maria Wengler (Victoria Trauttmansdorff) macht einen Abstecher nach Schwanitz, um ihr Geburtshaus zu besuchen. Klingt harmlos - doch bei seinen Recherchen vor Ort wird der investigative Journalist Jan Bank (Jörg Witte) erschossen. Der LKA-Mann Frank Schmiedel (Alexander Beyer), Personenschützer der Ministerpräsidentin, findet ausgerechnet bei Hauke Jacobs die Tatwaffe. Nur mit der Hilfe seiner Tierarzthelferin Jule Christiansen (Marleen Lohse) und seiner neuen Kollegin könnte Jacobs seine Unschuld beweisen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Bauernopfer, Familienserie

Von einem Schneesturm überrascht, finden Martin (Hans Sigl) und Hans Gruber (Heiko Ruprecht) Schutz in einer Berghütte. Kurz darauf stürzt Rupert Althammer herein. Seine Bergführerin ist in eine Felsspalte gestürzt. Zwar können die beiden Brüder die verunglückte Johanna Kirchner (Liliane Zillner) unter größten Anstrengungen retten, doch die junge Frau berichtet Martin von ihren körperlichen Problemen, die zu dem Unfall führten. Bald schon muss er sie mit einer traurigen Diagnose konfrontieren.

20:15 Uhr, ProSieben, Pokerface - nicht lachen!, Show

16 Prominente in vier Teams treten mit je zwei Paarungen gegeneinander an. Ihre einzige Herausforderung: Sie dürfen nicht lachen. Das Tückische daran: Bei den irrwitzigen Clips, lustigen Pannen und mitreißenden Lachflashs, die sie sich anschauen, bleibt eigentlich kein Auge trocken. Wer schafft es, trotzdem ernst zu bleiben? Mit welchen Mitteln hindern sie sich daran, in Lachtränen auszubrechen? Und bei wem brechen alle Dämme?

20:15 Uhr, Sat.1, San Andreas, Katastrophenaction

Kalifornien wird von einem schweren Erdbeben erschüttert; es gilt als die schlimmste Naturkatastrophe der Geschichte. Der Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne "The Rock" Johnson) wird zum Einsatz gerufen und muss in den Trümmern nicht nur Fremde retten, sondern ist auch auf der Suche nach seiner Tochter Blake (Alexandra Daddario). Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma (Carla Gugino) will er Blake finden und gleichzeitig die Ehe-Differenzen überwinden.

20:15 Uhr, VOX, Ich - Einfach unverbesserlich 3, Digitaltrickkomödie

Gru ist von der Anti-Verbrecherliga ausgeschlossen worden, weil er den Superschurken Balthazar Bratt nicht ausschalten konnte. Zuhause genießt er jetzt die Zeit mit den Kids und Lucy. Als er jedoch erfährt, dass er einen Zwillingsbruder namens Dru hat, droht das Idyll zu platzen. Dru ist nämlich das genaue Gegenteil von Gru und zudem extrem erfolgreich. Und dann taucht auch noch Balthazar wieder auf und die Brüder müssen an einem Strang ziehen.