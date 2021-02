In "Väter allein zu Haus" (Das Erste) hadert der Ex-Profifußballer Timo mit seiner Vergangenheit. Der "Staatsanwalt" (ZDF) gerät an einen Familienclan mit ganz eigenen Regeln. In "Logan Lucky" (ProSieben) wollen zwei Gauner bei einem Autorennen ans große Geld.

20:30 Uhr, Das Erste, Väter allein zu Haus: Timo, Komödie

Timo (Tim Oliver Schultz) ist Ende 20, ehemaliger Fußballbundesligaspieler und tief gefallen. Seit einem stümperhaft verschossenen Elfmeter bei einem Pokalspiel gilt er als die "Schande von Altona". Mit der Profi-Karriere hat er nach zahllosen Eskapaden abgeschlossen. Sein Geld verdient er mittlerweile als Türsteher in einer Bar. Viel schlimmer als der berufliche Absturz wiegt für ihn jedoch seine familiäre Situation: Seine Ex-Frau Nicki (Yasemin Cetinkaya) lebt mittlerweile mit Robert (Carlos Lobo), seinem Ex-Manager, zusammen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Tod im Teich, Krimiserie

Konrad Braach (Nikolai Mohr) wird ermordet im Teich des Familienanwesens gefunden. Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) erkennt, dass die Familiendynastie offenbar ihre ganz eigenen Spielregeln hat. Wurde Thronfolger Konrad etwa von seinem Bruder Henry (Marek Harloff) im Streit um die Nachfolge des Vaters getötet? Als Viktor Lukov (Marc Fischer), der Fahrer des Patriarchen, Henry ein Alibi gibt, wird Reuther klar: Gernot Braach selbst schürt den Konkurrenzkampf um seine Nachfolge.

20:15 Uhr, ProSieben, Logan Lucky, Komödie

Die Brüder Jimmy (Channing Tatum) und Clyde Logan (Adam Driver) sind Loser. Um auch mal auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen, planen sie einen beispiellosen Raubüberfall. Da sie selbst davon überhaupt nichts verstehen, holen sie sich Verstärkung. Dazu müssen die beiden den Safeknacker und Sprengstoffexperten Joe Bang (Daniel Craig) aus dem Gefängnis befreien.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?, Show

"Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?" geht in die zweite Runde - mit einer Winter Edition. Mit Spielen wie "Aprés-Ski-Triathlon", "Hüttenhits" oder "Germany's next Toppinguin" messen sich 30 Kandidaten miteinander und stellen ihr Können vor den Moderatoren Olivia Jones und Jochen Schropp in den Kategorien Allgemeinwissen, Geschick, Selbstironie und Schlagfertigkeit unter Beweis. Wer wird wohl am Ende zum Sieger gekürt?

22:30 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und das Glück der Anderen

Neugierig schaut Supermarktkassiererin Peggy Stresemann (Katrin Wichmann) ins Fenster des Nachbarhauses - das Ehepaar Victoria (Sarah Hostettler) und Thomas Dell (Volkram Zschiesche) führt gerade einen Freudentanz auf. Offenbar sind sie Lottomillionäre geworden! Als sich die Nachbarn mit der Einlösung ihres Gewinns offensichtlich Zeit lassen, verschafft sich Peggy heimlich Zugang zu deren Haus und sucht den Lottoschein. Dabei wird sie vom Hausbesitzer überrascht. Als Kommissar Borowski (Axel Milberg) wenig später den Tatort betritt, bietet sich ihm ein Bild wie in einem Gangsterfilm: Thomas Dell liegt blutüberströmt auf dem Ehebett.