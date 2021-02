TV-Tipps am Freitag

Robert De Niro macht in "Man lernt nie aus" (Sat.1) ein Mode-Praktikum bei Anne Hathaway. "Let's Dance" (RTL) geht mit der Kennenlernshow in die dreizehnte Staffel. Der "Staatsanwalt" (ZDF) ermittelt nach einem tödlichen Notstromtest.

20:15 Uhr, Sat.1, Man lernt nie aus, Komödie

Der verwitwete Rentner Ben (Robert De Niro) langweilt sich im Ruhestand und beschließt, ein Praktikum im Online-Modeunternehmen von Jules Ostin (Anne Hathaway) zu machen. Ben fühlt sich schnell wohl in seinem neuen Job, und auch mit den jungen Kollegen kommt er gut aus. Doch Jules bleibt auf Distanz - bis Ben für ihren Chauffeur einspringt, und die beiden sich näher kennenlernen.

20:15 Uhr, Das Erste, Väter allein zu Haus: Andreas, Komödie

Andreas (Tobias van Dieken) kann sich nur schwer damit abfinden, dass Stella (Sophia Heinzmann), die Nichte seines Mannes Christian (Steve Windolf), mit ihren sieben Jahren immer unabhängiger wird. Seit dem frühen Tod ihrer Mutter lebt Stella bei den beiden Männern. Andreas hat sich Tag für Tag liebevoll um sie gekümmert, gearbeitet hat er trotz absolviertem Ingenieurstudium deswegen noch nie. Und jetzt soll er als Vollzeitvater nicht mehr gefragt sein und einen Arbeitgeber finden, den seine Vita nicht abschreckt? Schwierig.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow, Tanzshow

Wer tanzt mit wem? Deutschlands schönste Tanzshow startet auch 2021 mit der großen Kennenlern-Show: Hier erfahren 14 tanzwillige Stars, mit welchem Profi sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten übers Parkett wirbeln dürfen. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen erneut durch das Tanzduell der Stars und die altbewährte Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez bewertet die Darbietung der prominenten Tanzeleven.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Gelöscht, Krimiserie

Tom Perscha (Bodo Haack) wird tot im Generatorenraum seiner IT-Firma aufgefunden. Oberstaatsanwalt Reuther (Rainer Hunold) erkennt, dass zahlreiche Personen aus Perschas Umfeld ein Motiv für die Tat gehabt hätten. Nach dem Mord an Firmenchef Tom Perscha gerät Sandra Ohlig (Louisa von Spies), die Co-Chefin und Ehefrau des Opfers, unter Verdacht, als sie versucht, brisante Dokumente zu vernichten. Außerdem hat sie den Notstromtest geleitet, bei dem Perscha, an einen Generator gefesselt, starb.

20:15 Uhr, RTLzwei, Das Vermächtnis des Geheimen Buches, Abenteuer

Ben Gates (Nicolas Cage) begibt sich auf eine todesmutige Jagd nach dem geheimen Buch von John Wilkes Booth, um die Unschuld seines Ururgroßvaters an dem Lincoln-Attentat zu beweisen. Zusammen mit seinem Vater und seinen Freunden Riley Poole (Justin Bartha) und Abigail Chase (Diane Kruger) suchen sie in den Abgründen der amerikanischen Bürgerkriegsgeschichte. Bei ihrer waghalsigen Jagd ist ihnen stets Mitch Wilkinson (Ed Harris) auf den Fersen, der ein ganz anderes Interesse an Booths Buch hat.