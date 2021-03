TV-Tipps am Freitag

In "Meine Mutter im siebten Himmel" (Das Erste) leidet die Eifelwirtin Toni Janssen unter Geldmangel. Chris Pine jagt in "Jack Ryan: Shadow Recruit" (ProSieben) einen wahnsinnigen russischen Oligarchen.

20:15 Uhr, Das Erste, Meine Mutter im siebten Himmel, Romantikkomödie

Eifelwirtin Toni Janssen (Diana Amft) hat den Blues. Das unverhoffte Singleleben ist genauso deprimierend wie der Niedergang der "Kupferkanne" ohne die Kochkünste ihres "Ex". Am liebsten würde sich die sonst so toughe Restaurantbetreiberin den ganzen Tag unter die Bettdecke verkriechen. Aufgeben kommt für ihre Mutter Heidi (Margarita Broich) jedoch nicht infrage. Dass es die Janssen-Frauen seit Generationen aus eigener Kraft schaffen, ist ohnehin ihr Lebensmotto. Bestes Beispiel: Heidis neu eröffnete Pension, die oft ausgebucht ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Ryan: Shadow Recruit, Thriller

Afghanistan-Heimkehrer Jack Ryan (Chris Pine) sehnt sich nach Ruhe und nimmt deshalb einen Bürojob an der Wall Street an. Doch sein neuer Chef, der CIA-Agent William Harper (Kevin Costner), hat anderes mit ihm vor. Ryan soll einen Terroranschlag verhindern, mit dem ein Oligarch im Auftrag der russischen Regierung die US-Wirtschaft lahmlegen will. Als Undercover-Agent macht sich Ryan auf den Weg nach Moskau. Dort muss er lernen, dass er niemandem vertrauen kann.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Tödliches Erbe, Krimi

Der Mord am Geschäftsführer einer Bäckerei führt Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold), Hauptkommissarin Kerstin Klar (Fiona Coors) und Oberkommissar Max Fischer (Max Hemmersdorfer) tief in die Familienvergangenheit des Opfers. Der gewaltsame Tod von Lars Wagner (Ben Artmann) im Büro seiner Traditionsbäckerei wirft Fragen auf. Hat Rivale Karl Reinhardt (Michael Sideris) den ungeliebten Konkurrenten aus dem Weg geräumt? Für Reuther steckt eindeutig mehr dahinter.

20:15 Uhr, Sat.1, 5 Gold Rings - Das große Promi Special, Show

Bei Moderator Steven Gätjen treten wieder acht prominente Gäste auf Deutschlands größtem Quiz-LED-Boden gegeneinander an. Auf ihm müssen die Promi-Teams ihr Wissen unter Beweis stellen und fünf goldene Ringe richtig platzieren. Mit der richtigen Taktik und etwas Glück können die Promis bis zu 100.000 Euro für einen guten Zweck erspielen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Fantastic Four, Fantasyaction

Reed Richards (Ioan Gruffudd) ist ein begabter Wissenschaftler, der finanzielle Förderung für ein Weltraum-Experiment sucht. Zusammen mit seinem Partner Ben Grimm (Michael Chiklis) sucht er den Geschäftsmann Victor von Doom (Julian McMahon) auf, um ihn um Unterstützung zu bitten. In Dooms privater Raumstation jedoch werden durch einen Unfall kosmische Strahlen freigesetzt, die Reed, Ben sowie Dooms Partnerin Sue Storm (Jessica Alba) und deren Bruder Johnny (Chris Evans) mit Superkräften ausstatten - nun sind sie die "Fantastischen Vier".