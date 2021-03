Eine Frau mit einer seltenen Krankheit sucht die "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) auf. Auf Sat.1 spielen Promis und Schüler bei Luke Mockridge für den guten Zweck. Außerdem kämpft Dwayne Johnson als "Hercules" (RTLzwei) gegen eine Zentaurenarmee.

20:30 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Herzklopfen, Komödie

Eine starke Frau lernt die Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) als Patientin kennen: Yvette Schewe (Lucie Heinze) betreibt trotz ihrer Morbus-Fabry-Erkrankung ein Hotel. Aus medizinischer Sicht müsste Nora der 33-Jährigen nachdrücklich raten, sich sofort aus dem Familienbetrieb zurückzuziehen und zu schonen. Die Ärztin weiß jedoch aus eigener Erfahrung, dass unvernünftig erscheinender Kampfgeist auch ungeahnte Kräfte mobilisieren kann.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Spiel mit dem Feuer, Krimi

Bernd Reuther (Rainer Hunold) wird von dem befreundeten Oberstaatsanwalt Hagen Freitag (Michael Roll) zu Hilfe gerufen. Der Mord an dessen Verlobter bringt Reuther in eine moralische Zwickmühle. Freitags Wohnung ist verwüstet, Wertsachen fehlen. Und erstochen auf dem Boden liegt seine Verlobte Nathalie Kremp. Reuther bringt seinen erschütterten Freund zu dessen Tochter Sandra Stein (Susanne Bormann). Reuther kannte das Opfer und will sich aus dem Fall zurückziehen.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die Schule und ich - Umwelt Spezial, Show

In Spielen zum Thema Umwelt können zwölf SchülerInnen und drei Prominente den Zählerstand noch einmal in die Höhe treiben - für erspielte Punkte gibt es weitere Baumspenden von Luke. Außerdem pflanzt der Entertainer einen eigenen Wald in der Nähe von Köln. Und am Ende präsentiert er das Spendenergebnis zusammen mit Felix Finkbeiner, Gründer von Plant-for-the-Planet.

20:15 Uhr, RTLzwei, Hercules, Antikaction

Hercules (Dwaoyne Johnson), der Sohn einer Sterblichen und des Gottes Zeus, wird von dessen Ehefrau Hera nicht akzeptiert. So zieht er als Söldner durch das Land, bis Prinzessin Ergenia (Rebecca Ferguson) ihn aufsucht und um Hilfe bittet. Hercules soll König Cotys (John Hurt) zur Seite stehen und sein Reich Thrakien von der Tyrannei Rhesus' (Tobias Santelmann) befreien. Gemeinsam mit seinen Gefährten macht sich Hercules auf den Weg, um mit ihnen in die Schlacht zu ziehen.

20:15 Uhr, ProSieben, Interstellar, Sci-Fi

Der Klimawandel hat zugeschlagen, Missernten und Staubstürme suchen nicht nur die einstigen Kornkammern der USA heim. Ex-NASA-Pilot Cooper (Matthew McConaughey) verlässt Maisfarm und Familie, um in einem Geheimprojekt an der Rettung der Menschheit mitzuwirken: Durch ein Wurmloch im Raum-Zeit-Gefüge soll ein Astronautenteam in eine ferne Galaxie reisen, um einen bewohnbaren Planeten zu finden.