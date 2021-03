In "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) hat ein Paddling-Wettkampf böse Folgen. Professor X geht in "X-Men: Apocalypse" (ProSieben) gegen Mutanten vor. In "Metro - Im Netz des Todes" (Tele 5) wird nach einem Unfall die Moskauer U-Bahn überflutet.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Vatertag auf Rügen, Arztdrama

Um einen ungewöhnlichen Patienten muss sich Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) intensiv kümmern - jedoch nicht in ihrer Praxis, sondern als Notärztin. Der äußerlich topfitte Karriere-Börsianer Florian Becker (Sönke Möhring) geht bei einem Teambuilding-Workshop nicht nur über seine körperlichen Grenzen, sondern ignoriert nach einem fast tödlichen Zwischenfall bei einem Paddling-Wettkampf auch Noras ärztliche Warnung. Als er am nächsten Tag erneut zusammenbricht, schrillen bei ihr die Alarmglocken.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Erfolgreich, glücklich, tot, Krimiserie

Noah Jansen (Richard Gonlag), der Leiter eines Motivationsseminars, wird ermordet am Fuße einer Klostermauer aufgefunden. Oberstaatsanwalt Bernd Reuther vermutet den Täter in den Reihen des Seminars. Marco Assmann (Karim Chérif), der Assistenztrainer des Ermordeten, will am Tatabend einen Gärtner auf dem Klostergelände gesehen haben. Dieser Gärtner entpuppt sich ausgerechnet als Oliver Speer (Stefan Graf) - eifersüchtiger Ehemann von Seminarteilnehmerin Nadine Speer (Mira Elisa Goeres).

20:15 Uhr, ProSieben, X-Men: Apocalypse, Fantasy-Actionepos

Er wurde einst als Gott verehrt - Apocalpyse (Oscar Isaac), der erste und mächtigste Mutant der Welt. Als er nach tausenden von Jahren aus seinem Schlaf erwacht, findet er, entgegen seiner Vorstellungen, eine von Menschen beherrschte Welt vor. Um das zu ändern, versammelt er eine Gruppe mächtiger Mutanten. Dieser Bedrohung stellt sich Professor X (James McAvoy) entgegen und tritt in einen Kampf über das Schicksal der Menschheit.

20:15 Uhr, Tele 5, Metro - Im Netz des Todes, Katastrophenaction

Ein ganz normaler Morgen in Moskau wird zum tödlichen Desaster: Mitten in der Rushhour drücken plötzlich die ungeheuren Wassermassen der Moskwa in die Schächte der U-Bahn. Es gibt unzählige Tote und Verletzte. Gefangen unter der Erde kämpft ein Grüppchen Passagiere unter der Führung des Chirurgen Garin (Sergey Puskepalis) und des Zynikers Konstantinov (Anatoliy Belyy) ums Überleben. Bald aber ist die ganze Stadt in Gefahr.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids, Comedyquiz

In der vierten Staffel stellen sich jeweils vier Stars den zwölf Prüfungen von Schulmeister Luke Mockridge. Dabei verzichtet dieser als Klassenleiter auf die Anwesenheit seiner Schüler aus unterschiedlichen Grundschulen und Gymnasien. Sie bleiben zu Hause und werden von zwei Prominenten im "Kids"-Team vertreten.