TV-Tipps am Freitag

Die Marvel-Helden "Ant-Man and the Wasp" (ProSieben) gehen auf eine Rettungsmission im subatomaren Raum. Der "Alte" (ZDF) muss den Mord an einer Influencerin aufklären. VOX zeigt das Remake des Monumentalfilms "Ben Hur".

20:15 Uhr, ProSieben, Ant-Man and the Wasp, Sci-Fi-Abenteuer

Scott Lang (Paul Rudd), der sich als Ant-Man Feinde gemacht hat, wird vom FBI angewiesen, sein Haus nicht mehr zu verlassen. Kurz vor Ende seines Arrests wird er von Dr. Hank Pym (Michael Douglas) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) entführt, die in ihrem Labor an einem Tunnel forschen, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zu befreien. Doch nicht nur der Händler Burch (Walton Goggins) steht ihnen im Weg, auch die geheimnisvolle Ghost (Hannah John-Kamen) will die Technologie für ihre Zwecke benutzen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Falsche Identität, Krimi

Eine junge Influencerin wird tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Was auf den ersten Blick wie ein dramatischer Unfall aussieht, stellt sich schnell als Mord heraus. Dass die Tatwaffe ihr eigenes Handy ist, könnte ein makabrer Zufall sein - oder aber auf eine Verbindung zur Online-Community der jungen Frau hindeuten. Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team versuchen, in den sozialen Netzwerken eine Spur zu finden.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Hart am Wind, Familienfilm

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) leidet nach dem Beziehungsaus mit Peer (Dirk Borchardt): Diagnose Liebeskummer! Ihr Multitasking als Privatperson, Praxisinhaberin und Notärztin muss aber in dem gewohnten Höchsttempo weitergehen. Nach einem halsbrecherischen Absturz lernt sie den Kite-Surfer Ben Kralmann (Justus Johannsen) kennen. Um den Intensivpatienten wieder auf die Beine zu bringen, sind jedoch nicht nur ihre medizinischen Fähigkeiten gefragt. Ben trägt - wie Nora herausfindet - mehrere Belastungen mit sich.

20:15 Uhr, VOX, Ben Hur, Historienaction

Jerusalem 33 nach Christi in der Zeit des Messias: Durch eine Intrige seines Adoptivbruders Messala (Toby Kebbell) wird der angesehene und vermögende Judah Ben Hur (Jack Huston) von seiner Familie und seiner großen Liebe Esther getrennt und als Sklave auf eine römische Galeere verschleppt. Nachdem er sich fünf Jahre lang ohne Rechte durchkämpft und überlebt, kehrt er schließlich zurück nach Jerusalem mit nur einem Ziel: Rache.

21:15 Uhr, ZDF, Was uns nicht umbringt, Drama

Der Psychotherapeut Max (August Zirner) muss neben den Problemen seiner Patienten auch sein turbulentes Privatleben meistern. Als er sich zudem in eine liierte Patientin verliebt, gerät seine Welt ins Wanken. Die spielsüchtige Geräuschemacherin Sophie (Johanna ter Steege) versucht eigentlich, ihre scheiternde Beziehung zu retten. Unterdessen verstricken sich jedoch die Leben von Patientin und Therapeut zunehmend miteinander. Aber auch die anderen Patienten benötigen dringend Max' Rat.