"Die Drei von der Müllabfuhr" (Das Erste) kümmern sich um ein obdachloses Mädchen. Im ZDF ermittelt der "Alte", als eine junge Mutter unter Mordverdacht gerät. In "London Has Fallen" (RTLzwei) legt sich Gerard Butler mit Terroristen an.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Drei von der Müllabfuhr: Die Streunerin, Komödie

Zum Kennenlern-Jahrestag überrascht Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) "seine" Gabi (Adelheid Kleineidam) mit einer Urlaubsreise: zehn Tage auf Fuerteventura. Zu seiner Enttäuschung möchte Gabi jedoch lieber Kultur erleben als in der Sonne liegen. Diese Enttäuschung muss Werner erst einmal verdauen. Als er auf der Tour die junge Obdachlose Luna (Carolin Garnier) kennenlernt, möchte er sofort helfen. Die fürchtet sich nicht nur vor einer Jungengang, sondern läuft auch vor etwas weg. Zusammen mit seinen Kollegen Ralle (Jörn Hentschel) und Tarik (Aram Arami) packt Werner an, um das Leben der Teenagerin in Ordnung zu bringen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Nicht schuldig, Krimiserie

Kurz nach der Entlassung aus der JVA gerät die junge Mutter Franka Thiel (Nina Gummich) wegen Mordes erneut in das Visier der Kriminalpolizei. Der Unternehmer Paul Selinski (Christoph Franken) wird tot in seinem Büro aufgefunden. Am Tatort wurden Frankas Fingerabdrücke gefunden. In welcher Verbindung stand die junge Frau zu dem Geschäftsmann? Als Voss (Jan-Gregor Kremp) sie im Friseursalon ihrer Schwester Manuela (Gisa Flake) aufsuchen will, flüchtet Franka panisch mit ihrem Sohn Oskar (Jona Levin Nicolai). Sowohl eine Fahndung als auch die Befragung von Manuela bleiben zunächst erfolglos.

20:15 Uhr, ProSieben, The Amazing Spider-Man, Superheldenaction

Peter Parker (Andrew Garfield) wächst bei seinem Onkel Ben (Martin Sheen) und seiner Tante Mary (Sally Field) auf. Seine Eltern sind spurlos aus seinem Leben verschwunden, als er noch ein kleiner Junge war. Als er glaubt, einen Hinweis gefunden zu haben, was mit ihnen geschehen sein könnte, stellt er Nachforschungen an. Diese führen ihn zu Dr. Curt Connors (Rhys Ifans), dem ehemaligen Partner seines Vaters. Als Peter von einer Spinne gebissen wird, überschlagen sich die Geschehnisse.

20:15 Uhr, RTLzwei, London Has Fallen, Actionthriller

Nach dem rätselhaften Tod des britischen Premierministers versammeln sich die Oberhäupter der westlichen Zivilisation zur Staatstrauer in London. Wie auch ihre Gegner. Die wohl bestgeschützte Beerdigung der Welt entwickelt sich schnell zum tödlichen Spießrutenlauf. Hunderte Terroristen entfesseln in der britischen Hauptstadt ein höllisches Inferno - dabei sterben fünf Staatschefs. Nur in knapper Not rettet der robuste Bodyguard Mike Banning (Gerard Butler) das Leben des US-Präsidenten Benjamin Asher (Aaron Eckhart) und flieht mit ihm umgehend in den Londoner Untergrund.

21:00 Uhr, ONE, Paulette - Die etwas andere Oma, Komödie

Die Seniorin Paulette (Bernadette Lafont) führt ein ziemlich trostloses Leben in einer Pariser Banlieue. Ihr Schicksal hat sie zu einer verbitterten Rassistin gemacht: Für Paulette sind die Ausländer an allem Schuld. Ihre schmale Rente reicht hinten und vorne nicht, ein Teil ihres Mobiliars wurde bereits gepfändet. Eines Tages aber kommt die rüstige Dame auf die Idee, durch den Verkauf von Cannabis ihre Kasse aufzubessern. Bald werden Paulettes berauschend gute Haschkekse zum Verkaufsschlager - und auch sie selbst gewinnt wieder Lebensfreude. Aber die Komplikationen lassen nicht lange auf sich warten.