In "Die Bestimmung - Insurgent" (RTLzwei) kämpfen vier Jugendliche in einer dystopischen Zukunft ums Überleben. "Der Staatsanwalt" (ZDF) kommt einem Immobilienskandal auf die Spur. In "Transformers 3" (ProSieben) flammt der Krieg zwischen Autobots und Decepticons erneut auf.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Bestimmung - Insurgent, Sci-Fi-Action

Nach der Ermordung ihrer Eltern und der Machtergreifung der skrupellosen Ken-Anführerin Jeanine Matthews (Kate Winslet) ist Tris (Shailene Woodley) mit ihrem Freund Four (Theo James) auf der Flucht. Die Stadt Chicago ist mittlerweile von der Außenwelt abgeschnitten und die Menschen wurden nach ihren Fähigkeiten in fünf Gruppen aufgeteilt: Candor (die Freimütigen), Altruan (die Selbstlosen), Ferox (die Furchtlosen), Ken (die Gelehrten) und Amite (die Friedfertigen). Tris und Four gehören keiner dieser Gruppen an und werden von Jeanine als gefährliche Feinde angesehen, die es zu vernichten gilt.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Tödlich Wohnen, Krimiserie

Eine Anwältin für Immobilienrecht wird mit einer Plastiktüte erstickt aufgefunden. Das groteske Bild könnte eine Botschaft sein. Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) entdeckt eine Parallele zum Zeitungsartikel einer jungen Journalistin. Wie Reuther und die Kommissare Klar (Fiona Coors) und Schubert (Simon Eckert) herausfinden, steht die Tat im direkten Zusammenhang mit dem Mord an einem alten Freund Reuthers. Alle Spuren führen zum größten Immobilienprojekt der Stadt. Und: Die Morde wurden von einem Unbekannten beauftragt. Reuther ist klar: Hier räumt jemand hinter sich auf und versucht, alle Spuren zu verwischen.

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers 3, Sci-Fi-Action

Sam Witwicky (Shia LaBeouf) hat zwar schon zweimal die Welt vor den machthungrigen Decepticons gerettet, findet aber in der Krisen-Ökonomie keinen Job. Und das ist nicht sein einziges Problem: Die Autobots unter Sams Freund Optimus Prime finden heraus, dass ein Fluchtschiff von ihrem untergegangenen Heimatplaneten Cybertron vor Jahrzehnten auf dem Mond zerschellte. Ärgerlich ist, dass die US-Regierung bisher vor ihnen verschwiegen hat, dass bei der Mondlandung durch die Apollo-Missionen eine geheime, gefährliche Technologie geborgen wurde.

20:15 Uhr, Tele 5, Awake, Thriller

Jungunternehmer Clay Beresford (Hayden Christensen) unterzieht sich einer Herztransplantation. Doch bei der Narkose läuft etwas schief. Gefangen in einer albtraumhaften Parallelwelt gelangt der Patient zu einer schockierenden Erkenntnis.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Medicus, Historienepos

Der Tod seiner Mutter, die von einer rätselhaften Krankheit dahingerafft wird, erschüttert den neunjährigen Rob. Fortan gilt sein ganzes Interesse der Heilkunst. Mit der Quacksalberei, die er von einem fahrenden Bader (Stellan Skarsgard) lernt, ist es für ihn nicht getan. Rob (Tom Payne) begibt sich auf eine lange und beschwerliche Reise ins ferne Persien, um bei dem berühmten Arzt und Gelehrten Ibn Sina (Ben Kingsley) die Wissenschaft der Medizin zu erlernen. Sein ungestümer Wissensdurst droht ihm dabei zum Verhängnis zu werden.