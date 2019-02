20:15 Uhr, Das Erste, Toni, männlich, Hebamme - Daddy Blues, Komödie

Der "Babyflüsterer" Toni hat Probleme mit dem Verlobten seiner jüngeren Schwester Romy (Lara Mandoki). Toni hält "Flocke" (Jacob Matschenz) für einen ausgemachten Macho und seit jeher für einen Fehlgriff seiner Schwester, die nun auch noch von ihm schwanger ist und sich für Toni als Hebamme entscheidet. Natürlich versucht Toni, seine Abneigungen bei der Arbeit zu verdrängen - zumal Flocke nach einem Sportunfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Statt dem jungen Paar in der schweren Situation zu helfen, macht Tonis Beschützerinstinkt alles noch komplizierter.

20:15 Uhr, Sat.1, Der geilste Tag, Tragikomödie

Benno (Florian David Fitz) und Andi (Matthias Schweighöfer) sind Zimmernachbarn im Hospiz. Doch anstatt dort auf den sicheren Tod zu warten, beschließen sie, einen letzten Roadtrip zu wagen. Sie erschwindeln sich einen Kredit, fliegen nach Afrika, kaufen ein klappriges Wohnmobil und begeben sich auf einen abenteuerlichen Weg. Ihr Ziel: auf der Fahrt nach Südafrika den geilsten Tag ihres Lebens zu verbringen.

20:15 Uhr, RTL, Big Bounce - Die Trampolin Show, Sportshow

In der vierten Folge von "Big Bounce", moderiert von Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss, treten unter anderem an: Die Zwillinge Daniel und Dennis Ilagan, Allroundsportler Jonas Marqua, Trampolinturnen-Vizemeister Daniel Schmidt, Fallschirmspringer Ahmad Mohammadi, IT-Administrator Alexander Bippus, Wakeboarder Marco Schmidt und Footballer Cassian Bürke. Welche sieben Kandidaten springen ins Finale? Hindernisse sind unter anderem die hängenden Stäbe und der schräge Turm.

20:15 Uhr, ProSieben, Pacific Rim, Sci-Fi-Action

Monströse Kreaturen, die einer Erdspalte tief im Ozean entsteigen, richten in Küstenstädten am Pazifik verheerende Zerstörungen an. Mit riesigen Robotern, den Jägern, nehmen die Menschen den Kampf gegen die Ungeheuer auf. Als der Einsatz wegen Erfolglosigkeit enden soll, gehen Jäger-Chef Stacker Pentecost (Idris Elba) und drei seiner Roboter-Piloten aufs Ganze. Sie wollen die Spalte im Pazifik schließen - egal wie!

20:15 Uhr, RTL II, Die Unfassbaren - Now You See Me, Thriller

"The Four Horsemen", eine Gruppe Magier, bestehend aus den Illusionisten Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher) verblüffen ihre Zuschauer in Las Vegas mit einem spektakulären Trick, den die Welt noch nicht gesehen hat: Die Vier rauben während ihrer Show eine Bank aus. Mittels Telepathie wird ein Zuschauer in eine Bank nach Paris befördert und bedient einen magischen Luftkanal, der das Geld direkt auf die Zuschauer in Las Vegas niederregnen lässt. Diese Darbietung der "Unfassbaren" ruft unverzüglich das FBI und sogar Interpol auf den Plan.