20:15 Uhr, Das Erste, Unser Lied für Israel, Musikwettbewerb

Das Teilnehmerfeld für "Unser Lied für Israel" ist komplett. Carlotta Truman und Laurita: Diese Künstlerinnen treten beim deutschen ESC-Vorentscheid unter dem Namen "Sisters" als Duo an - zusammen mit Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, lilly among clouds und Makeda werden also sieben Acts auf der Bühne in Berlin stehen und sich um das Ticket nach Tel Aviv bewerben. Moderatorinnen sind Barbara Schöneberger und Linda Zervakis, Peter Urban kommentiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promi-Flaschendrehen, Show

Was durfte in der Jugend auf keiner Party fehlen? Flaschendrehen! Jeder kennt den Spiele-Klassiker und jeder hatte seinen Spaß dabei. Moderator Hugo Egon Balder holt das Gefühl und die besonderen Momente aus der Teenager-Zeit zurück. Wahrheit oder Pflicht? Fünf Prominente stellen sich den spitzen Fragen des Moderators oder treten in verrückten Aktionen an. Spontan und ehrlich zeigen sich die Stars in Plauderlaune und von ihrer verschmitzten Seite. Spin the Bottle!

20:15 Uhr, ProSieben, Star Trek, Sci-Fi-Abenteuer

Der junge Jim Kirk (Chris Pine) gilt an der Akademie der Sternenflotte nicht unbedingt als Musterstudent. Statt dem heroischen Beispiel seines im Einsatz getöteten Vaters zu folgen, betätigt er sich lieber als Raufbold und Weiberheld. Bald kommt Ärger auf ihn zu: Weil der Dauer-Rebell den berüchtigten Kobayashi-Maru-Test manipuliert hat, droht ihm auf Betreiben des humorlosen Ausbilders Spock (Zachary Quinto) der Rausschmiss. Bevor es dazu kommt, werden die Kadetten zu einem Noteinsatz gerufen.

20:15 Uhr, RTL II, Van Helsing, Horroraction

Transsilvanien im 19. Jahrhundert: Graf Vladislaus Dracula (Richard Roxburgh) droht, seine Schreckensherrschaft über das ganze Land auszuweiten. Seit Generationen kämpft die Adelsfamilie Valerious gegen ihn, um Frieden über das Land zu bringen und einen alten Fluch zu brechen, der auf ihrer Dynastie liegt. Nur zwei Familienmitglieder sind übrig geblieben, Prinzessin Anna (Kate Beckinsale) und ihr Bruder Velkan (Will Kemp). Um die beiden zu schützen, wird Gabriel Van Helsing (Hugh Jackman) nach Rumänien entsandt. Er arbeitet als Dämonen- und Vampirjäger für die katholische Kirche.

22:15 Uhr, RTL, Hund vs. Katze - Rütter gegen Boes, Comedyshow

An den Vorzügen von Hund und Katze scheiden sich die Geister: Entweder man ist Hundefreund oder Katzenliebhaber - beides geht irgendwie nicht. Jetzt treten Hundeprofi Martin Rütter und Katzenfan Mirja Boes zu einem tierischen Duell an, um das Studio-Publikum zu überzeugen, welches das bessere Haustier ist. Moderiert wird die neue Show von Ruth Moschner, die als neutrale Instanz die Spielrunden erklärt und kommentiert.