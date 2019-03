20:15 Uhr, ProSieben, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Actionabenteuer

Nevada, 1957: Der Archäologe und Uni-Professor Indiana Jones (Harrison Ford) und sein Kumpel Mac (Ray Winstone) stecken in großen Schwierigkeiten. Das Duo ist von sowjetischen Agenten unter Leitung der skrupellosen Irina Spalko (Cate Blanchett) gekidnappt worden. Indy soll in einer abgelegenen Lagerhalle eine geheimnisvolle Kiste identifizieren. Er entkommt knapp und erhält kurz darauf Hinweise auf einen geheimnisvollen Kristallschädel, der in Peru versteckt sein soll.

20:15 Uhr, Das Erste, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, Karnevalsshow

"Wolle mer'n roilasse?" - Wenn der Sitzungspräsident ruft und das Publikum jubelt "Eroi mit`m!", ist in Mainz die närrische Jahreszeit auf dem Höhepunkt angekommen. Die Fastnachtshochburg am Rhein feiert den Klassiker "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". Auf der Bühne glänzen die Meister des geschliffenen Worts und die Könige des Kokolores, präsentieren Politikern und Parteien die Rechnung für Pannen und Peinlichkeiten des Jahres, stellen mit Witz und Spass am höheren Blödsinn sich und die Welt auf den Kopf.

20:15 Uhr, RTL II, Face/Off - Im Körper des Feindes, Thriller

FBI-Agent Sean Archer (John Travolta) hat nur ein Ziel: Den Top-Terroristen Castor Troy (Nicolas Cage) zur Strecke zu bringen. Endlich kann er Castor und dessen jüngeren Bruder Pollux (Alessandro Nivola) bei der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlages festnehmen. Bei der Festnahme wird Castor schwer verletzt und in eine Spezialklinik gebracht. Um von Pollux zu erfahren, wann und wo der geplante Anschlag sich ereignen wird, lässt Archer sich auf einen riskanten Versuch ein: Ihm wird mittels modernstem medizinischen Gerät sein Gesicht abgenommen und danach das Gesicht von Castor Troy transplantiert.

20:15 Uhr, Super RTL, Jagdfieber 3, Computertrickspaß

Boogs Freunde sagen das alljährliche Männertreffen ab, weshalb sich der Bär allein auf den Weg macht. Unterwegs trifft er auf einen Wanderzirkus, bei dem Boog einen Grizzly verkörpert und zur größten Attraktion avanciert. Doch als der Zirkus nach Russland zurückkehren will, beginnt für Elliot, McSquizzy, Herrn Wiener und die Gang ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn sie müssen Boog retten, bevor es zu spät ist.

22:45 Uhr, ProSieben, From Dusk Till Dawn, Horrorgroteske

Die Bankräuber Seth (George Clooney) und Richard Gecko (Quentin Tarantino) sind auf der Flucht vor der Polizei in Richtung mexikanischer Grenze. Als Geiseln haben sie den Ex-Prediger Jacob Fuller (Harvey Keitel) und dessen Kinder Kate und Scott dabei. Unterwegs geraten die fünf in die Bar "Titty Twister" - eine üble Spelunke, die sogar so hartgesottenen Burschen wie den Geckos nicht ganz geheuer ist. Was sie jedoch nicht ahnen: Management und Angestellte der Bar sind ausnahmslos Vampire - und deren Blutdurst ist unersättlich.