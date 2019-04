20:15 Uhr, Das Erste, Die Drei von der Müllabfuhr - Baby an Bord, Komödie

"Käpt'n" Werner (Uwe Ochsenknecht) und seine Besatzung staunen nicht schlecht: Auf dem Betriebshof der Berliner Müllabfuhr steht ein Kinderwagen samt Säugling! Das Findelkind kommt Werner, Ralle (Jörn Hentschel) und Tarik (Daniel Rodic) von einem Zwischenfall auf der Tagestour bekannt vor: Bei der 16-jährigen Marie Thieme (Marlene Burow) haben sie die kleine Lea schon einmal gesehen. Die alleinerziehende Teenagermutter wohnt mit ihrer 17-jährigen Schwester Nele (Lola Liefers) und ihrem Vater Frank (Barnaby Metschurat), der als Taxifahrer jedoch kaum zu Hause ist, zusammen.

20:15 Uhr, ProSieben, Focus, Thriller-Komödie

Betrug und Liebe sind nur schwer zu vereinbaren. Das merkt auch der erfahrene Trickbetrüger (Will Smith), als er die attraktive Kleinkriminelle Jess Barrett (Margot Robbie) kennenlernt. Er weiht sie in seine Tricks ein, doch als sie Gefühle füreinander entwickeln, beendet er die Zusammenarbeit. Drei Jahre später treffen sie in Buenos Aires erneut aufeinander, wo Nicky den Coup seines Lebens plant. Jess verdreht Nicky jedoch so den Kopf, dass sein Plan zu scheitern droht.

20:15 Uhr, Sat.1, CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen, Show

In jeder Show gehen vier prominente Kapitäne mit ihren Vierer-Teams aus Top-Athleten, Parcours-Profis und Spitzen-Sportlern an den Start, um auf spektakulären Hindernisflächen und in ungewöhnlichen Fang-Disziplinen den Tagessieger "auszufangen". Neben Luke Mockridge laufen Schauspielerin Sophia Thomalla, WM-Held David Odonkor, Teenie-Star Mike Singer, Turn-Ass Fabian Hambüchen, die Schauspieler Jasmin Gerat, Oliver Mommsen, Daniel Donskoy, Jimi Blue Ochsenknecht und Edin Hasanovic sowie die Moderatoren Jochen Schropp und Thore Schölermann.

20:15 Uhr, RTL II, Iron Man, Superhelden-Action

Der zynische Waffenhändler und Erfinder Tony Stark (Robert Downey Jr.) wird entführt und gezwungen, eine besonders effektive Waffe zu konstruieren. Doch stattdessen baut sich der geniale Techniker einen Anzug aus Schwermetall, mit dessen Hilfe er fliehen kann. Wieder zu Hause in Los Angeles, verfeinert er die Technik immer weiter, bis ihm der Anzug sozusagen übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Er ahnt nicht, dass ausgerechnet sein väterlicher Freund Stane (Jeff Bridges) der Mann ist, der ihm ans Leder will.

22:30 Uhr, ProSieben, I am Legend, Sci-Fi-Thriller

Ein als Heilmittel für Krebs angepriesenes Medikament sorgt für Entsetzen, denn es verwandelt Menschen in blutdürstige Vampire. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung - wie der ehemalige Militärwissenschaftler Robert Neville (Will Smith) - ist gegen das gentechnisch veränderte Virus immun. Als einzig verbliebener Mensch in Manhattan versucht er mit Hilfe seines eigenen Blutes, ein Gegenmittel zu finden - aber die Vampire wollen sich nicht heilen lassen...