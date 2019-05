20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen: Liebesleid, Familiendrama

Lorenz Huber (Max Herbrechter) erfährt von seinen Töchtern Marie (Catherine Bode) und Lisa (Theresa Scholze), dass er Opa wird. Die frohe Nachricht bringt jedoch neue Sorgen für den Bergbauern: Weil die schwangere Marie als Arbeitskraft ausfallen wird, steht sein unrentabler Hof vor der Pleite. Um das drohende Aus zu verhindern, möchte Lisa die verlorenen Weiden von den Leitners zurückholen und dafür erneut vor Gericht ziehen. Marie, die am meisten an der Alm hängt, will jedoch keinen neuen Streit zwischen den einst befreundeten Familien.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids, Comedyquiz

Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge lässt Promis "nachsitzen" und gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken. Sie treten in unterschiedlichsten Fachgebieten zu lehrreichen, innovativen oder experimentellen Aufgaben an - körperliche und künstlerische Ertüchtigung inklusive. Wer kann am Ende des Tages mit den cleveren Schülern mithalten?

20:15 Uhr, RTL II, Cast Away - Verschollen, Abenteuerdrama

Tom Hanks brilliert als moderner Robinson Crusoe: Chuck Noland ist als Controller einer Transportfirma ständig auf Reisen - seine Freundin Kelly hält dennoch fest zu ihm. Auf einem Flug ans andere Ende der Welt stürzt die Maschine jedoch über dem Ozean ab. Als einziger Überlebender kann sich Chuck auf eine einsame Insel retten. Im Laufe der Zeit findet er sich in der Wildnis zurecht. Er schafft es, zu überleben, aber es scheint, als gäbe es kein Entkommen.

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: Ära des Untergangs, Sci-Fi

Einige Jahre nach der Schlacht um Chicago sind die Autobots zu einer aussterbenden Spezies auf der Erde geworden. Eine geheime Regierungsorganisation unter dem skrupellosen CIA-Bürokraten Attinger (Kelsey Grammer) arbeitet daran, sie für immer auszurotten. Die Brutalität von Attingers Söldner-Truppe lernt eines Tages auch der von Geldsorgen geplagte Erfinder Cade Yeager (Mark Wahlberg) kennen. Cade dachte eigentlich nur, er hätte einen großen Fang gemacht, als er einen zerbeulten Sattelschlepper findet. Doch dann stellt er fest, dass der kaputte Truck ein gewaltiges Eigenleben entwickelt: Er ist der legendäre Optimus Prime!

23:05 Uhr, RTL II, Gangs Of New York, Gangsterepos

New York, 1846: Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) kommt bereits als Kind mit den Bandenkriegen des Viertels "Five Points" in Berührung. Mit seinem Vater Priest Vallon (Liam Neeson) kämpft der Junge für die sogenannten "Dead Rabbits", eine Gruppe irischer Einwanderer. Deren Gegner sind die gefürchteten "Natives" - angeführt vom brutalen William Cutting (Daniel Day-Lewis), genannt "Bill The Butcher". Während eines Kampfs muss Amsterdam mit ansehen, wie sein Vater von Cutting ermordet wird. Der Junge wird daraufhin in ein Heim gesteckt. 16 Jahre später, in den Wirren des Bürgerkriegs, ist Amsterdam zu einem jungen Mann herangewachsen - und schwört bittere Rache.