20:15 Uhr, Das Erste, Hotel Heidelberg: Wir sind die Neuen, Familienkomödie

Mascha Hillinger (Meike Droste) und Karin Berger (Susanna Simon) übernehmen voller Elan die Leitung im Hotel Heidelberg. Während die international erfahrene Hotelmanagerin Karin auf maximale Effizienz setzt und das Personal mit ihrem knallharten Führungsstil vor den Kopf stößt, will die Bestsellerautorin Mascha die gutbürgerliche Hotelküche komplett auf vegan umstellen und bringt einen neuen Koch mit. Für Kontinuität sorgt nur der neu ernannte Ko-Geschäftsführer Stefan (Stephan Grossmann), der als Einziger von den Kramers weitermacht und für Köchin Daniela (Bettina Stucky) zum Kummerkasten wird.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher, Thrillerkrimi

Am Ufer des Allegheny River in Pittsburgh erschießt ein Scharfschütze im Abstand von Sekunden fünf Menschen. Die ermittelnde Polizei-Einheit findet am Tatort einen Fingerabdruck, der zum ehemaligen US-Army-Sniper James Barr (Joseph Sikora) führt. Dieser spricht bei seiner Vernehmung allerdings kein Wort und fordert stattdessen nur "Holt Jack Reacher!". Reacher (Tom Cruise) ist ein legendärer Ex-Militärpolizist, der früher schon einmal mit Barr zu tun hatte. Als Reacher den Fall untersucht, gerät er selbst in Verdacht, an den scheinbar wahllosen Morden beteiligt zu sein.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids, Comedyquiz

Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge lässt Promis "nachsitzen" und gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken. Sie treten in unterschiedlichsten Fachgebieten zu lehrreichen, innovativen oder experimentellen Aufgaben an - körperliche und künstlerische Ertüchtigung inklusive. Wer kann am Ende des Tages mit den cleveren Schülern mithalten? Zu Gast ist diesmal Simon Pearce.

20:15 Uhr, 3Sat, Das Geheimnis der Hebamme, Mittelalterabenteuer

Marthe (Ruby O. Fee) ist ein Mädchen mit einer besonderen Gabe: Sie kann Krankheiten heilen. Doch die Zeit, in der sie lebt, wird von Aberglaube und Gottesfürchtigkeit geprägt. Als Marthe der Frau des Burggrafen aus ihrem Dorf nicht helfen kann, muss das Mädchen fliehen. Ihr Weg kreuzt den von Ritter Christian (Steve Windolf), der mit einer Gruppe fränkischer Siedler ostwärts in die Mark Meißen zieht. Im Mittelalter ein unvorstellbar langer und beschwerlicher Weg. Doch alle hoffen auf ein besseres Leben in der Fremde.

20:15 Uhr, RTL II, American Pie 2, Komödie

Es herrscht Langeweile seit Stiflers Partys polizeilich verboten wurden und in Liebesdingen geht auch nicht viel. Speziell Kevin (Thomas Ian Nicholas) leidet darunter, dass sich alles verändert hat, und er wendet sich vertrauensvoll an seinen großen Bruder. Der macht ihm den Vorschlag, mit seinen Freunden den bevorstehenden Sommer in einem Ferienhaus am Michigansee zu verbringen. Jim (Jason Biggs) peilt dabei den ersten unfallfreien Geschlechtsverkehr seines Lebens an. Seine größte Herausforderung in "American Pie 2" besteht darin, sich auf Nadias (Shannon Elizabeth) Ankunft vorzubereiten, um fit zu sein für die heißeste Nacht seines Lebens.