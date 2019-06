20:15 Uhr, RTL, Die 100 verrücktesten Videos des Lebens, Rankingshow

Was macht eigentlich das Leben aus? Ganz einfach: Es ist bunt und vielfältig. Schon als Baby gerät man in schräge Situationen, die die Eltern garantiert filmen. Es sind Geschichten, über die wir große Augen machen, die faszinierend und witzig sind. Das Alles ist das Leben und das Alles sehen Sie in "Die 100 verrücktesten Videos des Lebens".

20:15 Uhr, ProSieben, Inception, Sci-Fi-Thriller

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) hat sich darauf spezialisiert, in Träume von Industriellen einzudringen, ihnen Wirtschaftsgeheimnisse zu rauben und gewinnträchtig weiterzuverkaufen. Der Großindustrielle Saito heuert Cobb für dessen letzten Job an: Diesmal soll er dem Konkurrenten des Auftraggebers eine schlechte Idee einpflanzen. Doch Cobb und sein Team stoßen bei dieser ungewöhnlichen Mission auf heftigen, lebensbedrohlichen Widerstand ...

20:15 Uhr, RTL II, Spider-Man 3, Superheldenaction

Spider-Man (Tobey Maguire) gerät in Kontakt mit einer außerirdischen Substanz, die seine Kräfte, aber auch seine negativen Charaktereigenschaften verstärkt. Zusätzliche Gefahr droht durch den Schurken Sandman, der New York in Angst und Schrecken versetzt...

20:15 Uhr, Tele 5, Upside Down, Sci-Fi-Romanze

Seit Kindertagen wächst die Liebe zwischen Eden (Kirsten Dunst) und Adam (Jim Sturgess) entgegen allen Widerständen. Sie leben auf Zwillingsplaneten, deren Gravitation sie in entgegengesetzte Richtungen zieht: Eden in die reiche Welt nach oben, Adam in die graue Armut nach unten. Gewaltsam getrennt, begegnen sie sich erst als Erwachsene wieder. Die wunderbare Geschichte einer Liebe, die selbst die Schwerkraft überwindet.

22:25 Uhr, 3Sat, Taxi Driver, Gewaltdrama

Der vom Krieg schwer traumatisierte Vietnam-Veteran Travis Bickle (Robert De Niro) lebt in New York und verdient sein Geld als Taxifahrer. Nachts streift er durch die Straßen und verbringt seine Freizeit bevorzugt in Pornokinos. Allerdings wird er auch immer wieder mit den Schattenseiten der Großstadt konfrontiert: Zwangsprostitution, Drogen und Kriminalität bestimmen das nächtliche Stadtbild. Irgendwann kann Travis das Leid auf den Straßen nicht mehr ertragen und steigert sich in die krankhafte Vorstellung hinein, er müsse New York vom Abschaum befreien.