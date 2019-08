20:15 Uhr, Das Erste, Zaun an Zaun, Nachbarschaftsposse

Kenan (Adnan Maral) und Lissi (Esther Schweins) leben Zaun an Zaun in einem Münchner Doppelhaus - und doch in verschiedenen Welten. Er ist ein ordnungsliebender Kleinbürger, der kein Staubkorn in seinem Haus duldet. Kein Wunder, dass sie, eine Bestsellerautorin und Lebenskünstlerin, mit dem Spießer von nebenan herzlich wenig anfangen kann. Es gibt nur eine Sache, die beide verbindet: Lissi ist die Vermieterin von Kenans Doppelhaushälfte. Als ihr die Bank wegen ausstehender Ratenzahlungen mit der Zwangsversteigerung droht, betrifft das natürlich auch ihn.

20:15 Uhr, RTL II, 96 Hours - Taken 2, Actionthriller

Eineinhalb Jahre ist es nun her, dass Mills (Liam Neeson) seine Tochter Kim (Maggie Grace) aus den Fängen skrupelloser Mädchenhändler gerettet und auf seinem Rachefeldzug ein regelrechtes Schlachtfeld hinterlassen hat. Doch noch immer kommt die Familie nicht zur Ruhe: Ein Vater einer der getöteten Gangster will den Tod seines Kindes rächen.

20:15 Uhr, ProSieben, Iron Man 2, Superheldenabenteuer

Die Zeiten des anonymen Wirkens im Hintergrund sind für den schwerreichen Tüftler Tony Stark (Robert Downey Jr.) vorbei. Er ist der Superheld "Iron Man" und nun drängen ihn Regierung und Öffentlichkeit, seine Erfindungen unter anderem auch dem Militär zur Verfügung zu stellen. Doch Stark hat Sorge, dass seine Technologie an die Falschen gerät - zu Recht: Schneller als ihm lieb ist, muss er sich gegen skrupellose Ganoven zur Wehr setzen und erneut an einer einzigartigen Rüstung tüfteln. Zu allem Überfluss hat Tony Stark das Gefühl, dass der Arc-Reaktor in seiner Brust sein Blut langsam aber sicher zu vergiften scheint.

21:45 Uhr, Sat.1, Genial daneben, Comedyquiz

Hugo Egon Balder stellt bei "Genial daneben" skurrile Fragen der Zuschauer. Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. Zu Gast sind heute Bastian Pastewka, Chris Tall und Martin Klempnow.

21:55 Uhr, RTL II, Die Bourne Verschwörung, Actionthriller

Ex-CIA-Auftragskiller Jason Bourne (Matt Damon) lebt mit seiner Freundin Marie (Franka Potente) in Goa. Doch auch im fernen Indien kommt der unter Amnesie leidende Ex-Agent nicht zur Ruhe. Noch immer auf der Flucht vor geheimnisvollen Verfolgern, zwingt ihn ein Auftragskiller zur überstürzten Flucht. Bourne rettet sich nach Neapel, doch die Hatz hat erst begonnen. Denn auch die CIA sucht fieberhaft nach Bourne. Ist er verantwortlich für den Tod zweier in Berlin getöteter CIA-Agenten? In die Enge getrieben wird aus dem Schläfer Jason Bourne wieder eine eiskalte und tödlich präzise Kampfmaschine.