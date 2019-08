20:15 Uhr, Das Erste, Harrys Insel, Komödie

Seinen Neuanfang in der kanadischen Wildnis hat sich der 60-jährige Harry Stockowski (Wolfgang Stumph) komplett anders vorgestellt. Statt auf einer einsamen Insel die langersehnte Ruhe zu finden, erwartet ihn dort jemand alles andere als freundlich. Die raubeinige Susan (Katrin Sass) behauptet, die Besitzerin des Eilandes zu sein, und versucht, den unerwünschten Neuankömmling mit der Flinte zu verjagen. Ein Kampf um die Blockhütte beginnt, bei dem der deutsche Aussteiger gewaltig einstecken muss.

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Realityshow

Mögen die Spiele beginnen! Big Brother lädt Prominente ein, um ihr Leben zwischen roten Teppichen, luxuriösen Partys und gefilterten Selfies gegen ein Leben in seiner Welt einzutauschen - mit sämtlichen Herausforderungen und nach seinen Spielregeln. Auf das Scheinwerferlicht müssen die neuen Bewohner nicht verzichten: Bei "Promi Big Brother" leben die unterschiedlichen Charaktere zwei Wochen lang unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Nichts bleibt vor Big Brother verborgen.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Ryan: Shadow Recruit, Thriller

Afghanistan-Heimkehrer Jack Ryan (Chris Pine) sehnt sich nach Ruhe und nimmt deshalb einen Büro-Job an der Wall Street an. Doch sein neuer Chef, der CIA-Agent William Harper (Kevin Costner), hat anderes mit ihm vor. Ryan soll einen Terror-Anschlag verhindern, mit dem ein Oligarch im Auftrag der russischen Regierung die US-Wirtschaft lahmlegen will. Als Undercover-Agent macht sich Ryan auf den Weg nach Moskau. Dort muss er lernen, dass er niemandem vertrauen kann.

20:15 Uhr, RTL II, Zurück in die Zukunft 2, Komödie

Kaum von seinem aufregenden Ausflug in das Jahr 1955 zurückgekehrt, muss sich Marty McFly (Michael J. Fox) wieder auf die Socken machen. Zusammen mit seiner reizenden Freundin Jennifer und dem zerstreuten Professor Doc Brown (Christopher Lloyd) reist er in dem zur Zeitmaschine umfunktionierten DeLorean in das Jahr 2015. Dort angekommen muss er seine gleichaltrigen Kinder vor dem Zuchthaus bewahren. Da taucht plötzlich Biff auf, der zwar inzwischen ein alter Mann, aber dennoch bösartig wie eh und je ist. Er klaut den DeLorean und düst zurück in die 50er-Jahre mit dem Ziel, reich zu werden und die Macht in Hill Valley zu übernehmen. Nur Marty allein kann den Bösewicht noch stoppen...

21:00 Uhr, ONE, Lion - Der lange Weg nach Hause, Drama

Indien, 1986: Der kleine Saroo (Sunny Pawar) ist 1986 fünf Jahre alt und lebt mit seiner Familie in dem Dorf Khandwa am Rande einer Eisenbahnlinie. Gemeinsam mit seinem großen Bruder Guddu (Abhishek Bharate) stiehlt er Kohle von den Güterzügen. Eines Abends sind die beiden Brüder auf dem Bahnhof unterwegs. Guddu versteckt Saroo vorübergehend in einem Zugabteil. Als er nicht rechtzeitig zurückkehrt, ist der kleine Junge eingeschlafen, und der Zug hat sich in Bewegung gesetzt. Mehrere Tage fährt er quer durch Indien, Endstation: Kalkutta, 1600 Kilometer von seinem Heimatdorf entfernt.