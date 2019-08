20:15 Uhr, Das Erste, Meine Mutter ist unmöglich, Verwechslungskomödie

Auch eine gottgleiche Gourmet-Instanz kann sich mal irren: Wie aus heiterem Himmel bekommt Eifel-Wirtin Toni (Diana Amft) einen Stern für ihre Kochkünste. Dabei gibt es in ihrer "Kupferkanne", idyllisch an der Landstraße gelegen, nur einen Mittagstisch mit bürgerlicher Hausmannskost. Natürlich handelt es sich um einen Fehler im Adressteil des renommierten Restaurantführers, der den Kölner Star-Koch Rufus (Stephan Luca) teuer zu stehen kommt: Ohne den prestigeträchtigen Stern droht seinem namensgleichen Gourmettempel das Aus!

20:15 Uhr, ProSieben, Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1, Sci-Fi-Drama

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird von den Rebellen aus der Arena der Hungerspiele gerettet. Anschließend taucht sie im unterirdischen, zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Als ein Krieg ausbricht, der die Zukunft von Panem bestimmen wird, muss sich Katniss entscheiden, ob sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol unterstützt. Das Schicksal liegt in ihren Händen.

20:15 Uhr, RTL II, Zurück in die Zukunft 3

Auf der Suche nach seinem väterlichen Freund "Doc" Emmett Brown findet sich Marty McFly mit seinem zeitreisenden DeLorean diesmal im Wilden Westen des Jahres 1885 wieder. Dort entdeckt er seine Vorfahren, die just aus Irland eingewandert sind, sowie einen Altvorderen von Biff, der es auf "Doc" Brown abgesehen hat. Unter dem Namen Clint Eastwood hat Marty nun alle Hände voll damit zu tun, "Doc" Brown vor einer Kugel im Rücken zu bewahren. Nicht genug damit, dass die beiden jede Menge haarsträubende und lebensbedrohliche Abenteuer im Wilden Westen zu bestehen haben, verliebt sich Doc auch noch unsterblich in die Lehrerin Clara Layton, die wie er für Jules Vernes schwärmt. Doch alles, was "Doc" jetzt tut, wird Auswirkungen auf die Zukunft haben. Dennoch landen Marty und "Doc" irgendwann wieder überraschend und mehr oder minder wohlbehalten im Jahr 1985.

22:30 Uhr, RTL II, Irgendwann in Mexico, Actiongroteske

Noch immer befindet sich der legendäre El Mariachi (Antonio Banderas) auf dem Rachefeldzug für seine Geliebte. Er schert sich nicht um das politische Chaos, das gerade in Mexiko herrscht. Dort soll der Präsident von Drogenbaron Barillo (Willem Dafoe) und dem skrupellosen General Marquez (Gerardo Vigil) gestürzt werden. Genau das will der korrupte CIA-Agent Sands (Johnny Depp) verhindern. Nach längerer Suche beauftragt er den Gitarrenspieler-Killer. Er soll in den geplanten Putsch eingreifen und den General liquidieren.

22:35 Uhr, ONE, Das Glück an meiner Seite, Tragikomödie

Schock für die ehrgeizige Kate (Hilary Swank): Die erfolgreiche Konzertpianistin erhält unvermittelt die erschütternde Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS. Es dauert nicht lange, bis Kate aufgrund dieser unheilbaren Erkrankung des motorischen Nervensystems ihren Beruf nicht mehr ausüben kann. Im Alltag braucht sie zusehends fremde Hilfe, von professionellen Pflegekräften fühlt sich Kate allerdings bevormundet und bemitleidet. Lieber gibt sie den Job der chaotischen Studentin Bec (Emmy Rossum), die ihr Leben nicht wirklich im Griff hat, Kate aber auf Anhieb sympathisch ist.