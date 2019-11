20:15 Uhr, Das Erste, Weingut Wader: Nur zusammen sind wir stark, Familienmelodram

Für die Pfälzer Winzerin Anne (Henriette Richter-Röhl) kommt es als neue Chefin des Weinguts Wader von Beginn an knüppeldick. Zunächst schafft sie es nur mit Mühe, bei einem Frosteinfall ihre Reben zu retten, dann schließt die Aufsichtsbehörde ihren Betrieb knallhart wegen Betrugsverdachts. Erst wenn geklärt ist, ob 3.000 Liter Wein unter der Hand verkauft wurden, können Produktion und Verkauf weitergehen. Das dauert - und bis dahin sind die Waders wahrscheinlich pleite!

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Promi-Special, Sportshow

Bereits zum dritten Mal gehen Promis bei "Ninja Warrior Germany" in den wohl härtesten TV-Parcours der Welt. Pro bewältigtem Hindernis in der ersten Runde gibt es 1.000 Euro. In der zweiten Runde können die Promis 2.000 Euro je bewältigtem Hindernis erkämpfen. Doch damit nicht genug: Die drei stärksten Promi-Athleten dürfen in der dritten Runde hoch auf den "Mount Midoriyama". Mit dabei sind unter anderen Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, Kunstturner Fabian Hambüchen, GZSZ-Star Felix van Deventer und Ex-Fußballprofi Thorsten Legat.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Chappie, Sci-Fi-Action

Um Johannesburg sicherer zu machen, hat die südafrikanische Polizei erfolgreich autonome Polizeiroboter eingesetzt. Der junge Projektleiter Deon Wilson (Dev Patel) wird für seine Leistung gefeiert, doch er möchte mehr! In seiner Freizeit arbeitet er an einer künstlichen Intelligenz für Robotersysteme. Von seiner Chefin erhält er dafür keine Erlaubnis, also entwendet er kurzerhand einen ausrangierten Polizeiroboter, um an ihm seine neuste Erfindung zu testen. Doch dann werden Deon und der Roboter von einer Gangster-Gruppe jugendlicher Punks entführt. Die Anführer taufen den ramponierten Roboter "Chappie" und wollen ihn für illegale Zwecke missbrauchen.

20:15 Uhr, VOX, Ready to beef, Kochshow

Bei "Ready to beef!" trifft Berliner Schnauze auf japanische Höflichkeit! Der waschechte Berliner Martin Müller steht für eine Imbissküche auf Sterneniveau - sein Gegner hat bereits zwei Sterne: Tohru Nakamura. Ein kulinarischer Kampf zweier völlig unterschiedlicher Philosophien: Regionale Klassiker vs. japanische Aromen, hippes Neukölln gegen schickes Schwabing - wer behält die Nerven?

20:15 Uhr, ProSieben, Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten, Abenteuerkomödie

In London will ihm König George II. höchstpersönlich befehlen, vor den konkurrierenden Spaniern die sagenhafte Quelle der ewigen Jugend zu finden. Als Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) erfährt, dass niemand anderes als sein alter Widersacher Barbossa (Geoffrey Rush) die gefährliche Expedition leitet, nimmt er lieber Reißaus - und landet prompt in der Gefangenschaft des gefürchtetsten aller Piraten, Edward Teach (Ian McShane), genannt "Blackbeard".