20:15 Uhr, Das Erste, Viele Kühe und ein schwarzes Schaf, Komödie

Martin (Oliver Konietzny) ist als praktischer Tierarzt gescheitert und arbeitet in der Forschung - bis jetzt, denn auch diesen Job verliert er. Dabei ist er weder dumm noch faul, nur unheimlich schusselig. Das reicht jetzt auch seiner Freundin Tessa (Sarah Hannemann), sie wirft ihn raus. Martin steht vor einem Scherbenhaufen. Just in diesem Moment ereilt ihn ein Anruf seiner Mutter Beate (Barbara Philipp): Sein Vater Henning (Matthias Brenner), ein altgedienter Landtierarzt, hat sich den Arm gebrochen und braucht Martins Hilfe.

20:15 Uhr, Sat.1, CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen, Spielshow

Vier prominente Kapitäne mit ihren Vierer-Teams aus Top-Athleten, Parcours-Profis und Spitzen-Sportlern gehen an den Start, um auf spektakulären Hindernisflächen und in ungewöhnlichen Fang-Disziplinen die Europameisterschaft "auszufangen". Team Deutschland wird von Kapitän Luke Mockridge angeführt, für Österreich tritt Johannes Sumpich mit seinem Team an, Nikeata Thompson kämpft mit ihrem Team für England und Beatrice Egli will mit ihrem Team die europäische Krone für die Schweiz catchen.

20:15 Uhr, ProSieben, Fantastic 4, Fantasyaction

Reed Richards (Miles Teller) und seine Freunde Susan (Kate Mara) und Johnny Storm (Michael B. Jordan) sowie Ben Grimm (Jamie Bell) werden zu Superhelden mit außergewöhnlichen Kräften, nachdem sie von ihrer Reise aus einem anderen Universum zurückkehren. Fortan stehen sie im Dienste des Militärs - bis auf Reed, dem die Flucht gelingt. Verzweifelt sucht er nach einer Lösung, um die Verwandlungen rückgängig zu machen. Dabei trifft er auf den verrückten Dr. Doom (Toby Kebbell), der sich ebenfalls verwandelt hat.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Iron Man, Superheldenabenteuer

Der zynische Waffenhändler und Erfinder Tony Stark (Robert Downey Jr.) wird entführt und gezwungen, eine besonders effektive Waffe zu konstruieren. Doch stattdessen baut sich der geniale Techniker einen Anzug aus Schwermetall, mit dessen Hilfe er fliehen kann. Wieder zu Hause in Los Angeles, verfeinert er die Technik immer weiter, bis ihm der Anzug sozusagen übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Er ahnt nicht, dass ausgerechnet sein väterlicher Freund Stane (Jeff Bridges) der Mann ist, der ihm ans Leder will.

22:10 Uhr, ProSieben, I Am Legend, Endzeitdrama

Ein als Heilmittel für Krebs angepriesenes Medikament sorgt für Entsetzen, denn es verwandelt die Menschen in blutdurstige Vampire. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung - wie der ehemalige Militärwissenschaftler Robert Neville (Will Smith) - ist gegen das gentechnisch veränderte Virus immun. Als einzig verbliebener Mensch in Manhattan versucht er mithilfe seines eigenen Bluts, ein Gegenmittel zu finden. Es gibt nur ein Problem: Die Vampire wollen sich überhaupt nicht heilen lassen.