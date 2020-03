20:15 Uhr, ProSieben, Godzilla, Monster-Action

Lieutenant Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson) arbeitet als Bombenentschärfer bei der US-Armee. Als auf den Philippinen ein prähistorisches Monster erwacht, wird Ford in ein Spezialeinsatzkommando des Militärs einberufen, welches die Urzeit-Bestie auf das offene Meer locken und anschließend mit einem Atomsprengkörper töten soll. Doch das geplante Manöver schlägt fehl.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Familienbande, Komödie

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) steht wieder einmal vor einem Umbruch: Das eingespielte Praxisteam droht sich bald aufzulösen. Ihr Kollege Dr. Hannes Stresow (Benjamin Grüter) bereitet seinen Abschied vor, um wie vereinbart nach einem Jahr auf Rügen in die Schweiz zurückzukehren. Für Sprechstundenassistentin Mandy (Morgane Ferru) stehen ganz andere Herausforderungen an: Sie ist ungewollt schwanger - jedoch nicht von ihrem Freund Kai Kaminski (Lukas Zumbrock), sondern ihrer zwischenzeitlichen Affäre.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Unvergessen, Krimiserie

In einer Seniorenresidenz wird eine Heimbewohnerin tot in ihrem Bett aufgefunden. Ihre Zimmernachbarin Isa von Wangenheim (Gaby Dohm) glaubt nicht an eine natürliche Ursache und schaltet Voss (Jan-Gregor Kremp) ein. Am Abend zuvor hatte Isa noch einen Streit zwischen der mittlerweile verstorbenen Radka Richter (Eva Christian) und deren Tochter Ivanka (Gabriela Lindl) mitgehört. Und auch sonst scheint in dem Heim nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Stein der Weisen, Fantasyabenteuer

An seinem elften Geburtstag erfährt der Waisenjunge Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er - wie seine Eltern - ein Zauberer ist, und beginnt seine Ausbildung an der berühmten Zaubererschule Hogwarts. Dort freundet er sich mit Ron Weasley (Rupert Grint) und Hermine Granger (Emma Watson) an und kommt mit ihnen einem Geheimnis auf die Spur. Irgendjemand scheint etwas stehlen zu wollen, das hinter einer geheimen Tür von einem dreiköpfigen Monster bewacht wird. Da niemand ihnen glauben will, müssen sie selbst ermitteln.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Inside Man, Bankraubthriller

Als Maler getarnt überfallen Dalton Russell (Clive Owen) und seine Komplizen eine Bank in Manhattan und nehmen die Angestellten und Kunden gefangen. Die einheitliche Kostümierung von Entführern und Geiseln sowie eine Reihe nachgestellter Szenarien stiften so viel Verwirrung, dass keiner der Unbeteiligten mehr weiß, wer eigentlich auf welcher Seite steht. Die Detectives Keith Frazier (Denzel Washington) und Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor) werden mit dem Fall betraut. Mit dem Polizisten John Darius (Willem Dafoe) versuchen sie, die Situation unter Kontrolle zu bringen.