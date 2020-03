20:15 Uhr, Das Erste, Meine Mutter traut sich was, Komödie

Eifel-Wirtin Antonia "Toni" Janssen (Diana Amft) und Rufus van Berg (Stephan Luca) möchten ohne Tamtam und im kleinen Kreis heiraten. Zum Leidwesen der Braut hat ihre Mutter Heidi (Margarita Broich) ganz andere Vorstellungen für die Hochzeit ihrer einzigen Tochter. Sie würde am liebsten das ganze Dorf einladen! Auch Rufus schwant wenig Gutes: Tonis nichtsnutziger "Ex" Hajü (Nikolaus Benda), der sich als "bester Freund" und Trauzeuge aufdrängt, will für ihn einen zünftigen Junggesellenabschied auf die Beine stellen.

20:15 Uhr, ProSieben, Das große ProSieben Wohnzimmer-Festival, Show

Das wird größer als Fernsehen. Das wird mehr als Musik. ProSieben feiert heute mit internationalen und nationalen Superstars das vielleicht größte Wohnzimmer-Festival der Welt. Und du bist mittendrin. In der ersten Reihe. In deinem Wohnzimmer, weil es ja für uns alle heißt #wirbleibenzuhause. Steven Gätjen und Joko Winterscheidt laden ein - und Musiker und Künstler spielen auf der ganzen Welt live.

20:30 Uhr, ZDF, Der Alte: Verletzte Gefühle, Krimiserie

Die Geschäftsfrau und Buchautorin Luise Schäfer (Eva Patricia Dietrich) betreibt ein erfolgreiches Dating-Portal. Dann wird sie erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden. Wer wurde ihr zum Verhängnis? Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team stellen fest, dass kein elektronisches Gerät von Luise zu finden ist, weder in ihrer Wohnung, noch in dem Büro. Sie finden aber Hinweise auf ein neues Buch von Luise. War der Inhalt zu brisant?

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Der Adler der neunten Legion, Antikabenteuer

20 Jahre ist es her, dass die sagenumwobene neunte Legion unter dem Kommando von Flavius Aquila in Großbritannien spurlos verschwand. Dessen Sohn Marcus Flavius Aquila (Channing Tatum) ist mittlerweile ebenfalls im Kriegsdienst und versucht, die Ehre seiner Familie wiederherzustellen. Bei einem Angriff auf die Kelten wird er allerdings so schwer verletzt, dass er den Dienst quittieren muss. Nur schwer gelingt es ihm zu akzeptieren, dass seine ruhmreiche Karriere als Krieger hier endet. Als Gerüchte die Runde machen, dass die verschwundene Standarte im Norden Englands gesichtet wurde, macht Marcus sich dorthin auf.

22:00 Uhr, Das Erste, Meister des Todes, Thriller

Eine Waffenfirma in wirtschaftlicher Bedrängnis betreibt immer umfangreichere Exportgeschäfte an immer fragwürdigere Kunden - bis an die Grenzen der Legalität. Als der junge Mitarbeiter Peter Zierler (Hanno Koffler) miterlebt, wie an allen Gesetzen vorbei Waffen nach Mexiko, einem von Gewalt seit Jahren schwer gebeutelten Land, geschleust werden, und zum Zeugen brutaler Gewalt wird, gerät er in eine Krise. Trotz Druck und physischer Bedrohung entschließt er sich, auszupacken. Er nimmt Kontakt zu einem Friedensaktivisten auf und tritt eine Lawine los, die bis in die oberen Ränge der Genehmigungsbehörden reicht.