20:15 Uhr, ProSieben, Es, Horror

In der Kleinstadt Derry verschwinden immer wieder Menschen - Erwachsene, aber auch Kinder. Einige Jugendliche sind alarmiert, als ihnen immer wieder ein gruseliges Geschöpf in Form des Clowns Pennywise (Bill Skarsgård) erscheint. Sie finden heraus, dass Es in den Kanälen unter der Stadt lebt und seit Jahrhunderten sein Unwesen treibt. Die Teenager beschließen, Pennywise den Garaus zu machen.

20:15 Uhr, Das Erste, Werkstatthelden mit Herz, Sozialtragikomödie

Carlos (Armin Rohde) hat Probleme. Das Zusammenleben mit Sohn Hendrik (Yuri Völsch) und Frau Jutta (Jule Böwe) läuft nicht mehr rund. Seine Autowerkstatt wirft kaum noch Aufträge ab. Und nun? Seine altgedienten Angestellten Becker (Heiko Pinkowski), Roger (Tim Kalkhof) und Köll (Karsten Antonio Mielke) will Carlo keinesfalls entlassen, denn sie sind mehr als nur seine Mitarbeiter. Die vier Freunde lassen sich auf eine Wette mit dem benachbarten Fitnessstudio-Besitzer Aslan (Hasan Ali Mete) ein: Carlo bekommt 50.000, wenn es ihnen gelingt, beim diesjährigen Marathon in Berlin gemeinsam durchs Ziel zu laufen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Funkstille, Krimi

Trude Berger (Kathi Leitner), die wohlhabende Inhaberin eines traditionsreichen Trachtenmodeunternehmens, wird tot in ihrer Münchner Villa aufgefunden. Der Verdacht der Geldgier als Motiv liegt am nächsten. Im Laufe der Ermittlungen jedoch decken Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team einige Dinge auf, die Trude Berger in ein komplett neues Licht rücken. Denn das Leben der älteren Dame war alles andere als so perfekt, wie es auf den ersten Blick scheint.

20:15 Uhr, kabel eins, Das Beste kommt zum Schluss, Tragikomödie

Edward Cole (Jack Nicholson) ist ein erfolgreicher Großunternehmer, der es im Laufe seines Lebens zum Milliardär gebracht hat. Welten trennen ihn von dem Automechaniker Carter Chambers (Morgan Freeman). Doch die beiden haben mehr gemeinsam, als ihnen lieb ist - sie sind todkrank. Trotz ihrer Gegensätzlichkeit beschließen sie, ihre restliche Zeit zusammen zu verbringen und ihre Lebensfreude wiederzufinden.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, The Da Vinci Code - Sakrileg, Thriller

Als ein Bekannter von ihm im Louvre ermordet wird, rückt der Symbologe Robert Langdon (Tom Hanks) in den Blickpunkt der Polizei. Aber mit Hilfe der schönen Kryptologin Sophie (Audrey Tautou) kann er fliehen und versuchen, den wahren Täter zu finden. Dabei helfen ihm nicht nur die Symbole, die das Mordopfer in seinen letzten Zügen gezeichnet hat, sondern jede Menge weiterer Zeichen, die er auf seinem Weg findet. Die Spur führt zu einer Geheimorganisation, die ein Jahrtausende altes Geheimnis bewahren will.