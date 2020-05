20:15 Uhr, ZDF, Professor T.: Die Zeugin, Krimiserie

Ein brutaler Anblick bietet sich den Kommissaren, als sie die Leiche einer jungen Frau finden. Ihr wurde durch den Türspion ins Gesicht geschossen, eine Identifizierung scheint kaum möglich. Karoline Gerber (Pegah Ferydoni), die Mieterin der Wohnung, ist schockiert, als sie vom Tod ihrer Freundin erfährt. Wie sich herausstellt, ist Karoline Kronzeugin beim Mordprozess gegen den Drogenboss Ezequiel Morales. Hat der Schuss die Falsche getroffen? Professor T. (Matthias Matschke) ermittelt.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Erste, Zimmer mit Stall: Feuer unterm Dach, Komödie

Sophie (Aglaia Szyszkowitz) buhlt um eine lukrative Hochzeit: Veronika (Anne-Marie Waldeck) und ihr Verlobter Steffen (Matthias Gärtner) möchten mit mehr als hundert Gästen auf dem Fuchsbichlerhof feiern. Für die hochverschuldete Bergpension verspricht der Auftrag einen wahren Geldregen. Der Vater Hajo (Rainer Will) findet den Hof jedoch alles andere als standesgemäß und möchte bei der Besichtigung sofort kehrtmachen. Als am Abend ein Brand ausbricht, sind seine bösartigen Kommentare für Sophie noch das geringste Problem.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Real Steel - Stahlharte Gegner, Actionmelodram

Der Ex-Boxer Charlie Kenton (Hugh Jackman) verdient sein Geld mit Roboter-Kämpfen - die Maschinen haben die Menschen im Ring längst abgelöst. Als er das Sorgerecht für seinen Sohn Max (Dakota Goyo) übernehmen soll, ist er zunächst wenig erfreut. Auch als Max einen uralten Box-Roboter wieder kampffähig macht, zeigt sich Charlie skeptisch. Bald erkennt er jedoch, dass nicht nur in seinem Sohn mehr steckt als vermutet, sondern auch in Roboter "Atom".

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher, Thrillerkrimi

Am Ufer des Allegheny River in Pittsburgh erschießt ein Scharfschütze im Abstand von Sekunden fünf Menschen. Die ermittelnde Polizei-Einheit findet am Tatort einen Fingerabdruck, der zum ehemaligen US-Army-Sniper James Barr (Joseph Sikora) führt. Dieser spricht bei seiner Vernehmung allerdings kein Wort und fordert stattdessen nur "Holt Jack Reacher!". Reacher (Tom Cruise) ist ein legendärer Ex-Militärpolizist, der früher schon einmal mit Barr zu tun hatte. Als Reacher den Fall untersucht, gerät er selbst in Verdacht, an den Morden beteiligt zu sein.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Blutsbande, Krimiserie

Als die Arzthelferin Martina Wilms (Anna Böttcher) am Morgen in die Frauenarztpraxis kommt, findet sie dort nur eine zerstörte Blutprobe. Von ihrer Chefin Dr. Anna Petrova (Lena Baader) aber fehlt jede Spur. Annas Freund, der Chirurg Marc Schönberg (Stefan Rudolf), muss zugeben, dass er sich am Vorabend mit ihr gestritten hatte, weil sie sich obsessiv um ihre bulgarische Nichte Daria (Tijan Marei) kümmert und sich deshalb von ihm trennen wollte. Mit ihrem Verschwinden will er nichts zu tun haben.