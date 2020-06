20:15 Uhr, Das Erste, Die Drei von der Müllabfuhr: Kassensturz, Komödie

"Käpt´n" Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) und "Späti"-Betreiberin Gabi (Adelheid Kleineidam) machen ernst und ziehen zusammen! So ganz ist der verwitwete Nostalgiker aber noch nicht in der neuen Zweisamkeit angekommen: Anstatt Gabi bei der Einrichtung der gemeinsamen Wohnung zu helfen, engagiert sich Werner als Retter für sein in die Jahre gekommenes Stammlokal "Zur Traube" beispielhaft gegen das Berliner Kneipensterben. Um die Pleite des Lokals zu verhindern, treibt Werner erst mal die offenen Deckel der Stammgäste ein.

20:15 Uhr, ZDF, Professor T.: Christina, Krimiserie

Christina (Julia Bremermann) wurde angeschossen. Durch die Spuren am Tatort ist den fassungslosen Kommissaren klar: Sie hat den Täter gekannt. Es muss jemand gewesen sein, dem sie vertraute. Daniel (Helgi Schmid) versucht im Krankenwagen einen Namen von ihr zu erfahren, doch Christinas letzte Worte, bevor sie in den OP geschoben und in ein künstliches Koma versetzt wird, gelten einzig und allein T. (Matthias Matschke). Der setzt daraufhin alle Hebel in Bewegung, um diese Tat aufzuklären.

20:15 Uhr, RTLzwei, Der unglaubliche Hulk, Action

Seit einem Laborexperiment mit Gammastrahlen verwandelt sich der Wissenschaftler Bruce Banner (Edward Norton) bei Wutanfällen in das unkontrollierbare Monster Hulk. Auf der Flucht vor dem Militär und der Suche nach einem Heilmittel lebt Banner nun unerkannt in Brasilien. Durch einen Zufall gelingt es General Ross (William Hurt), der den Hulk schon seit Jahren verfolgt, erneut Banners Spur aufzunehmen. Eine Spezialeinheit unter Leitung des Elitesoldaten Emil Blonsky (Tim Roth) soll es mit dem Hulk aufnehmen. Doch nach einem spektakulären Kampf gelingt dem grünen Monster die Flucht.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Dance-Hits aller Zeiten!, Show

Was wäre eine Party ohne Dance-Hits? "Die ultimative Chart Show" taucht ein in die Welt glitzernder Disco-Kugeln, verrückter Moves, lustiger Party-Tänze und knalliger Discotheken-Ohrwürmer. Moderator Oliver Geissen widmet sich in einer neuen "Chart Show" den erfolgreichsten Dance-Hits aller Zeiten! Was ist der absolute Top Hit unter den Dance-Krachern und wie gut schlagen sich die deutschen Künstler im internationalen Wettbewerb?

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers 3, Sci-Fi-Action

Sam Witwicky (Shia LaBeouf) hat zwar schon zweimal die Welt vor den machthungrigen Decepticons gerettet, findet aber in der Krisen-Ökonomie keinen Job. Und das ist nicht sein einziges Problem: Die Autobots unter Sams Freund Optimus Prime finden heraus, dass ein Fluchtschiff von ihrem untergegangenen Heimatplaneten Cybertron vor Jahrzehnten auf dem Mond zerschellte. Ärgerlich ist, dass die US-Regierung bisher vor ihnen verschwiegen hat, dass bei der Mondlandung durch die Apollo-Missionen eine geheime, gefährliche Technologie geborgen wurde.