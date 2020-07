20:15 Uhr, Das Erste, Dennstein & Schwarz: Rufmord, Komödie

Dr. Paula Dennstein (Maria Happel) und Dr. Therese Schwarz (Martina Ebm) bekommen einen spektakulären Fall, der viel Publicity für ihre junge Anwaltskanzlei verspricht - ihr aber auch schaden kann. Der aufstrebende Politiker Konrad Wagner (Manuel Rubey) möchte sich juristisch gegen eine spekulative Zeitungsstory wehren, die ihn mitten im Wahlkampf als "Grapscher" an den Pranger stellt. Normalerweise sieht sich das idealistische Juristinnenduo aus Prinzip aufseiten der Frauen. Für Paula steht jedoch die Unschuld ihres langjährigen Freundes, dessen Ehefrau Sylvia (Nele Kiper) ebenfalls hinter ihm steht, außer Frage.

20:15 Uhr, ProSieben, Kampf der Titanen, Fantasy-Action

Eines Tages findet der Fischer Spyros einen kleinen Jungen, der zusammen mit seiner toten Mutter in einem Sarg im Meer ausgesetzt wurde. Er nimmt den Jungen bei sich auf und nennt ihn Perseus (Sam Worthington). Jahre später beobachtet Perseus, wie Soldaten aus der Stadt Argos eine Statue des Göttervaters Zeus zerstören, um ihre Wut auf die Götterwelt zu demonstrieren. Hades (Ralph Fiennes), Gott der Unterwelt, wird geschickt, die Soldaten für ihre Auflehnung zu bestrafen. Doch Hades' Zorn richtet sich ausgerechnet gegen das Schiff, auf dem sich Perseus' Familie befindet.

20:15 Uhr, ONE, Das freiwillige Jahr, Drama

Der alleinerziehende Arzt Urs (Sebastian Rudolph) ist ein engagierter Mensch: Er kümmert sich um seinen alkoholkranken Bruder Falk (Stefan Stern) und hilft im nahegelegen Flüchtlingsheim. Seine 19-jährige Tochter Jette (Maj-Britt Klenke) drängt er zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr in Südamerika. So will er mit allen Mitteln verhindern, dass Jette wie er in der Provinz hängen bleibt. Sie soll ein freies, selbstbestimmtes Leben führen. Doch Jette ist zerrissen zwischen ihrer Jugendliebe Mario (Thomas Schubert) und dem Wunsch, den Erwartungen ihres Vaters gerecht zu werden.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, The Warrior's Gate, Fantasy

Jack Bronson (Uriah Shelton) verbringt die Hälfte seiner Zeit in einer virtuellen Welt: Er interessiert sich mehr für Videospiele als für die Realität. In der wird er nämlich von seinen fiesen Mitschülern schikaniert und seine alleinerziehende Mutter hat Geldsorgen. Doch eines Tages wird das Spiel Wirklichkeit: Durch ein magisches Portal wird Jack ins alte China transportiert. Dort soll er die entführte Prinzessin aus den Fängen von Arun (Dave Bautista) dem Grausamen befreien, der das ganze Königreich versklaven will. Das Problem: Er hat weder Kampferfahrung, noch Kondition.

22:05 Uhr, ProSieben, Abraham Lincoln Vampirjäger, Horroraction

Abraham Lincoln (Benjamin Walker) schwingt das Beil und befördert Blutsauger ins Jenseits. Denn seit seiner Kindheit hegt der US-Präsident einen Hass auf Vampire. Als er beinahe selbst einem zum Opfer fällt, wird er von Henry Sturges (Dominic Cooper) gerettet und zum Vampirjäger ausgebildet. Doch um die Untoten auszurotten, muss er ihnen die Nahrungsquelle entziehen. Deswegen kämpft Lincoln als Anwalt für die Abschaffung der Sklaverei. Doch die Beißer machen es ihm nicht leicht.