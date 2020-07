20:15 Uhr, ProSieben, Jack Ryan: Shadow Recruit, Thriller

Afghanistan-Heimkehrer Jack Ryan (Chris Pine) sehnt sich nach Ruhe und nimmt deshalb einen Büro-Job an der Wall Street an. Doch sein neuer Chef, der CIA-Agent William Harper (Kevin Costner), hat anderes mit ihm vor. Ryan soll einen Terror-Anschlag verhindern, mit dem ein Oligarch im Auftrag der russischen Regierung die US-Wirtschaft lahmlegen will. Als Undercover-Agent macht sich Ryan auf den Weg nach Moskau. Dort muss er lernen, dass er niemandem vertrauen kann.

20:15 Uhr, Sat.1, United Voices - Das größte Fanduell der Welt, Show

Wer gewinnt bei "United Voices"? Die Fans müssen gemeinsam mit ihren Stars eine unabhängige, 100-köpfige Jury mit drei eigenen Songs überzeugen. Können die Fans von The BossHoss mit ihrer Performance von "Don't Gimme That" als gemeinsamer Chor begeistern? Oder verzaubern die Kelly-Fans mit ihrer Performance von "An Angel" gemeinsam mit Angelo die Jury?

20:15 Uhr, Das Erste, Weingut Wader: Die Erbschaft, Melodram

Ein schwerer Schlag für die passionierte Winzerin Anne (Henriette Richter-Röhl): Ihr Lebenstraum, auf dem Weingut Wader in die Fußstapfen ihres Vaters Albert (Hartmut Volle) zu treten, droht zu platzen. Als der Patriarch überraschend stirbt, rächt sich ein schweres Versäumnis. Auf dem Testament, das den traditionsreichen Familienbetrieb nahtlos in Annes Hände überführen soll, fehlt die Unterschrift! Statt das Gut als alleinige Chefin zu übernehmen, muss Anne das Erbe teilen mit ihrem Bruder Matthias (Max von Pufendorf) und ihrer Mutter Käthe (Leslie Malton).

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Das schwarze Schaf, Krimiserie

Der erfolglose Unternehmer Jan-Philip Rosen (Kai Malina) wird beschuldigt, seine Großmutter, die ehemalige Chefin des Rosen-Verlages, aus Habgier ermordet zu haben. Er wird noch am Tatort verhaftet. Gegenüber Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) beteuert er nicht nur verzweifelt seine Unschuld, sondern sieht sich als Opfer einer Verschwörung. Er ist zudem nicht ins Haus der Großmutter eingebrochen, sondern war nach einem Anruf von ihr vor Ort, um wichtige Unterlagen zu besorgen.

20:15 Uhr, Tele 5, The Company You Keep - Die Akte Grant, Drama

Der Reporter Ben Shepard (Shia LaBeouf) wittert die Chance seines Lebens, als die seit Jahren vom FBI gesuchte Amerikanerin Sharon Solarz (Susan Sarandon) verhaftet wird. Sie war vor drei Jahrzehnten Mitglied der militanten Studentenbewegung "Weathermen", auf deren Konto mehrere Verbrechen gingen. Der ehrgeizige junge Lokalreporter beginnt zu recherchieren und stößt dabei auf die Spur des angesehenen Anwalts Jim Grant (Robert Redford), der unter falscher Identität ein friedliches Leben führte.