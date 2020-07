20:15 Uhr, Das Erste, Weingut Wader: Das Familiengeheimnis, Melodram

Winzerin Anne (Henriette Richter-Röhl) macht einen Neuanfang als Verwalterin auf dem benachbarten Weingut Roscher. Natürlich liegt ihr der Hof der Familie weiter am Herzen, den jetzt ihre Mutter Käthe (Leslie Malton) führt. Leider hat Käthe bei einer wichtigen Personalie kein gutes Händchen: Seit Rolf Scherer (Nils Brunkhorst) den Betrieb leitet, verschwinden Weinbestände aus dem Keller. Als es auch Probleme beim neuen Rotweinjahrgang gibt und das Büro mitsamt Buchhaltung abbrennt, schaltet sich Anne ein. Sie vermutet, dass jemand den Hof absichtlich in die Pleite treiben möchte.

20:15 Uhr, ProSieben, Drachenzähmen leicht gemacht 2, Digitaltrickabenteuer

Auf Berk herrscht Frieden zwischen Drachen und Menschen. Hicks und Ohnezahn sind immer noch unzertrennlich und unternehmen viele Erkundungstouren. Auf einem ihrer Ausflüge hören sie von dem Eroberer Drago, der sich eine Armee aus abgerichteten Drachen aufgebaut hat. Hicks will ihn finden, um ihn vom friedlichen Miteinander zwischen Drachen und Menschen zu überzeugen. Zu Beginn seiner Reise ahnt er nicht, in was für ein gefährliches Abenteuer er und Ohnezahn geraten werden.

20:15 Uhr, RTLzwei, Fantastic Four, Fantasyaction

Reed Richards (Ioan Gruffudd) ist ein begabter Wissenschaftler, der finanzielle Förderung für ein Weltraum-Experiment sucht. Zusammen mit seinem Partner Ben Grimm (Michael Chiklis) sucht er den Geschäftsmann Victor von Doom (Julian McMahon) auf, um ihn um Unterstützung zu bitten. In Dooms privater Raumstation jedoch werden durch einen Unfall kosmische Strahlen freigesetzt, die Reed, Ben sowie Dooms Partnerin Sue Storm (Jessica Alba) und deren Bruder Johnny (Chris Evans) mit Superkräften ausstatten - nun sind sie die "Fantastischen Vier".

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Machtlos, Krimiserie

Der arbeitslose Mietnomade Ronny Kunze (Niklas Kohrt) wird durch eine Gasexplosion aus seiner Wohnung gesprengt. Der Familienvater und Wohnungsbesitzer Christian Hinz (Andreas Guenther) wird daraufhin festgenommen. Gegen ihn spricht alles. Trotzdem glaubt Benni (Antoine Monot, Jr.) den Beteuerungen von Christian und dessen Frau Jule (Jytte-Merle Böhrnsen), dass er es nicht war. Benni und Leo (Wanja Mues) stoßen auf den Immobilienmakler Alexander Becker (Roman Knizka), der neben Familie Hinz weitaus mehr mit Ronny zu tun hat, als er zugibt.

22:10 Uhr, ProSieben, Red Riding Hood - Unter dem Wolfsmond, Horrorthriller

Das entlegene Dorf Daggerhorn gerät in helle Aufregung, als ein seit langem mit Tieropfern besänftigter Werwolf unerwartet zuschlägt. Bei dem Angriff wird Lucy, die Schwester der jungen Valerie (Amanda Seyfried), getötet. Die Dorfbewohner wollen die Bestie töten, da sie den Waffenstillstand gebrochen hat. Tatsächlich gelingt es den Männern, einen Wolf zu erlegen. Sie bringen dessen abgetrennten Kopf als Beweis mit zurück ins Dorf. Doch die Freude währt nicht lange: Der fanatische Hexenjäger Pater Salomon (Gary Oldman) erklärt, dass sich ein echter Werwolf nach seinem Ableben wieder in einen Menschen verwandelt hätte.