Auf dem "Reiterhof Wildenstein" (Das Erste) kümmert sich die Therapeutin Rike um besondere Pferde. Mark Wahlberg kämpft in "Deepwater Horizon" (ProSieben) auf einer Bohrinsel ums Überleben. Bei RTL zwei setzen die "Unfassbaren" ihre Zauberkünste für das FBI ein.

20:15 Uhr, Das Erste, Reiterhof Wildenstein: Neuanfang, Familiendrama

Rike (Klara Deutschmann) kann endlich ihren Traum vom tiergerechten Reiten und ihr therapeutisches Konzept umsetzen. Auf dem traditionsreichen Gestüt Wildenstein geht es unter ihrer Leitung nicht mehr um Höchstleistung und Preisgeld, sondern ganz um die Harmonie zwischen Pferd und Reiter. Auf ihre besondere Begabung setzt der verzweifelte Pensionsgast Philipp (Benjamin Kramme), dessen Pferd Leo bei kleinsten Irritationen durchgeht. Einfühlsam macht sich Rike daran, das Trauma des sensiblen Rappen zu ergründen und sein Vertrauen in Menschen neu aufzubauen.

20:15 Uhr, ProSieben, Deepwater Horizon, Katastrophendrama

Im Golf von Mexiko liegt die Bohrinsel Deepwater Horizon, von der aus das Macondo-Ölfeld erschlossen werden soll, um über 100 Millionen Barrel Öl zu fördern. Dabei kommt es jedoch zu einer folgenschweren Explosion. Während das Team um die Chef-Techniker Mike Williams (Mark Wahlberg) und Jimmy Harrell (Kurt Russell) auf der Plattform ums Überleben kämpft, entfaltet sich ein Unglück mit katastrophalen Ausmaßen für die Umwelt.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Nachtgestalten, Krimiserie

Als der Familienvater Wolfgang Ackermann (Oliver Mommsen) nachts nach Hause kommt, findet er seine Ehefrau Diana tot in der Küche vor. Alles deutet auf einen Einbruch hin. Die beiden jugendlichen Kinder des Paares, Sophie (Valerie Stoll) und ihr seit Jahren schwer an Leukämie erkrankter Bruder Marlon (Matti Schmidt-Schaller), hatten sich heimlich aus dem Haus geschlichen, um in einem Münchner Klub zu feiern. Sie kehren erst nach dem Eintreffen der Polizei nach Hause zurück.

20:15 Uhr, RTL zwei, Die Unfassbaren - Now You See Me, Thriller

"The Four Horsemen", eine Gruppe Magier, bestehend aus den Illusionisten Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher) verblüffen ihre Zuschauer in Las Vegas mit einem spektakulären Trick, den die Welt noch nicht gesehen hat: Die Vier rauben während ihrer Show eine Bank aus. Mittels Telepathie wird ein Zuschauer in seine Bank nach Paris befördert und bedient einen magischen Luftkanal, der das Geld direkt auf die Zuschauer in Las Vegas niederregnen lässt. Diese Darbietung der "Unfassbaren" ruft unverzüglich das FBI und sogar Interpol auf den Plan.

20:15 Uhr, Tele 5, Panic Room, Thriller

Ein brutaler Einbruch in ihr neues Haus in New York treiben Meg Altman (Jodie Foster) und ihre Tochter Sarah (Kristen Stewart) in den Panic Room des Gebäudes - ein gepanzertes und mit allen denkbaren High-Tech-Geräten ausgestattetes Refugium, das die Bewohner vor Gefahren schützen soll. Die beiden ahnen nicht, dass ausgerechnet dieser Raum das Ziel des präzise geplanten Einbruchs von Burnham, Raoul und Junior ist. Und sie werden vor nichts Halt machen, bis sie bekommen, wonach sie suchen.